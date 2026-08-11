Адвокатите на двете момичета, обвинени в жестокото убийство на Младежкия хълм в Пловдив, са внесли жалби срещу постоянното им задържане. Защитата на трите момчета, които също са обвинени за смъртта на 37-годишния Георги Кузев, няма да предприемат подобна стъпка.

Преди дни съдът остави петимата тийнейджъри зад решетките. Следващото съдебно заседание ще бъде в четвъртък. За тогава е организиран и протест с призив за справедливост.

Само 17-годишното момиче от Стара Загора не посещава училище. За останалите четирима Регионалното управление на образованието в Пловдив е поискало от директорите на учебните им заведения доклади за това какви ученици са.

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Припомняме, че на 5 август бе съобщено, че 37-годишен мъж от Кричим е починал след жесток побой в района на Младежкия хълм в Пловдив. Той беше открит в безпомощно състояние от случайни минувачи, които подали сигнал на телефон 112. Пострадалият бил откаран в болница с тежка черепно-мозъчна травма, множество счупвания и вътрешни наранявания, но няколко часа по-късно починал.

По случая беше образувано досъдебно производство за умишлено убийство. Задържани бяха десетима тийнейджъри, като петима от тях се сдобиха с обвинения. Разследващите са иззели записи от охранителните камери в района, които, според първоначалните данни, показват група младежи, намирали се в близост до мястото на нападението.

Жертвата работела в земеделието и според жители на Кричим била позната като трудолюбив и неконфликтен човек. Кметът на общината Атанас Калчев призова разследването да бъде проведено бързо, професионално и безпристрастно.

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При доказване на вина в случая законът предвижда наказания, разделени условно в две категории за непълнолетни - за навършилите 16 години - от 5 до 12 години затвор, а за тези на възраст под 16 години - от 3 до 5 или 10 години. Трима от обвиняемите все още не са навършили 16, а другите двама са по-големи.