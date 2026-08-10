Снимка: Пресцентър на Министерство на културата
-
Футболни легенди оживяват върху фланелки: Художникът, който превръща спорта в изкуство
-
140-метрови пиктограми красят склонове в Черна гора (ВИДЕО)
-
Уличен фестивал превърна Осло в открита галерия
-
Нова изложба разказва историята на Гвардейския представителен духов оркестър
-
Легенди на българското кино и театър станаха част от градския пейзаж във Варна
-
Вход свободен в театър „Сфумато“ дванайсет дни
Това съобщи министърът на културата Евтим Милошев
Международният балетен конкурс във Варна ще бъде възстановен. Това уверяват от Министерството на културата.
„Имаме чудесна новина – с общите усилия на Министерството на културата, на Областната администрация и на Община Варна имаме амбицията да възстановим Международния балетен конкурс-Варна – конкурс с изключителен световен престиж, който от 1964 година се провежда на емблематичната сцена на Летния театър“. Това съобщи министърът на културата Евтим Милошев по време на брифинг след срещата си с областния управител на Варна Марио Смърков, с кмета на общината Благомир Коцев, както и с народни представители от региона. Освен тях в брифинга след срещата участваха още министърът на туризма Илин Димитров и заместник-министърът на културата доц. д-р Пламен Славов.
Отменят провеждането на Фестивала на малките театрални форми във Враца
„Фактът, че това е първият балетен конкурс в международен мащаб, дава изключителен авторитет на града, а е и огромен принос към балетното изкуство“, категоричен бе министър Милошев. Той посочи, че конкурсът е спрял да функционира от 2020 г. „Трябва да се извърви доста път от гледна точка на организацията, на правилното позициониране и актуализиране, а също и от гледна точка на съвременните особености на балетното изкуство, но сцена, през която са минали най-големите знаменитости в балетното изкуство, фестивал, който е дал началото на други световни фестивали, заслужава да възстанови тази културна традиция и Министерството на културата подава ръка“, заяви Милошев.
България се завръща на конкурса „Евровизия"
Той добави, че Международният балетен конкурс във Варна е една от културните прояви, които ще поставят отново морския ни град и България на картата на световното изкуство. Работна група под егидата на Министерството на културата ще разгледа подробно всички аспекти по бъдещата реализация на престижния форум – от администрирането и финансирането до художествената страна на възстановяването, което ще отнеме не малко време. Затова и министърът поясни, че обсъдената времева рамка е била 2028-2029 година.
Снимка: Пресцентър на Министерство на културата
„Министерството на туризма застава зад тази Ваша инициатива и от наша страна ще имате подкрепа и за по-дълъг туристически сезон“, каза министър Илин Димитров. В същото увериха министър Милошев и областният управител, както и кметът на Варна.
Работната програма във Варна на министър Милошев и зам.-министър Славов продължи с работна среща с ръководители на културни институти и институции в Регионалния исторически музей - Варна.Редактор: Станимира Шикова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни