Международният балетен конкурс във Варна ще бъде възстановен. Това уверяват от Министерството на културата.

„Имаме чудесна новина – с общите усилия на Министерството на културата, на Областната администрация и на Община Варна имаме амбицията да възстановим Международния балетен конкурс-Варна – конкурс с изключителен световен престиж, който от 1964 година се провежда на емблематичната сцена на Летния театър“. Това съобщи министърът на културата Евтим Милошев по време на брифинг след срещата си с областния управител на Варна Марио Смърков, с кмета на общината Благомир Коцев, както и с народни представители от региона. Освен тях в брифинга след срещата участваха още министърът на туризма Илин Димитров и заместник-министърът на културата доц. д-р Пламен Славов.

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„Фактът, че това е първият балетен конкурс в международен мащаб, дава изключителен авторитет на града, а е и огромен принос към балетното изкуство“, категоричен бе министър Милошев. Той посочи, че конкурсът е спрял да функционира от 2020 г. „Трябва да се извърви доста път от гледна точка на организацията, на правилното позициониране и актуализиране, а също и от гледна точка на съвременните особености на балетното изкуство, но сцена, през която са минали най-големите знаменитости в балетното изкуство, фестивал, който е дал началото на други световни фестивали, заслужава да възстанови тази културна традиция и Министерството на културата подава ръка“, заяви Милошев.

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Той добави, че Международният балетен конкурс във Варна е една от културните прояви, които ще поставят отново морския ни град и България на картата на световното изкуство. Работна група под егидата на Министерството на културата ще разгледа подробно всички аспекти по бъдещата реализация на престижния форум – от администрирането и финансирането до художествената страна на възстановяването, което ще отнеме не малко време. Затова и министърът поясни, че обсъдената времева рамка е била 2028-2029 година.

Снимка: Пресцентър на Министерство на културата

„Министерството на туризма застава зад тази Ваша инициатива и от наша страна ще имате подкрепа и за по-дълъг туристически сезон“, каза министър Илин Димитров. В същото увериха министър Милошев и областният управител, както и кметът на Варна.

Работната програма във Варна на министър Милошев и зам.-министър Славов продължи с работна среща с ръководители на културни институти и институции в Регионалния исторически музей - Варна.

Редактор: Станимира Шикова