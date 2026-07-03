Легендите на българския театър и кино вече оживяват не само в спомените, но и върху една от най-впечатляващите стени във Варна. Стефан Данаилов, Стоянка Мутафова, Георги Парцалев и Татяна Лолова станаха част от градския пейзаж край Аспаруховия мост.

Новият мащабен стенопис, дело на артистите от The Graffs, е към своя финал и вече привлича погледите.

„Мястото е изключително подходящо, тъй като е точно на входа на квартал Аспарухово - сива подпорна бетонна стена, която имаше нужда от разкрасяване. В момента изглежда малко по-тъмно, но ще има завеси, ще има надписи, а портретите са почти готови”. Това каза в ефира на „Здравей, България” Николай, който част от артистите.

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„Искаме по този начин символично да увековечим тези легенди на българското кино и да продължат да живеят не само чрез техните филми, но и чрез нашите рисунки”, каза още той.

„Предвид променливото време, работим главно в следобедните часове, когато не е толкова горещо, съобразяваме се и с дъждовете. Изрисуването на една стена отнема около две седмици”, каза още Николай.

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