Изложба, посветена на Гвардейския представителен духов оркестър беше открита в столицата. Експозицията, дело на д-р Галя Грозданова-Радева, е озаглавена „Гвардейският оркестър - културно наследство и памет в столицата през XXI в.".

Експозицията се реализира с финансовата подкрепа на Столична община и представя чрез фотографии значими моменти от дейността на Гвардейския представителен духов оркестър.

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В студиото на информационния блок на "Новините на NOVA" гостуват авторът на изложбата д-р на науките Галя Грозданова-Радева и един от организаторите Стефани Михайлова.

„Това, което могат да видят столичани и гостите на столицата, е един отрязък от дейността на Гвардейския оркестър, представен хронологично. Започва се с 6 януари и освещаването на бойните знамена, преминава се през снимки от честванията на 3 март, 6 май, 24 май и се стига до Новогодишната нощ“, разказа д-р Грозданова-Радева.

По думите ѝ експозицията представя не просто фотографии, а визуален разказ за музикалното изкуство на гвардейците.

„Това е изложба, която чрез картини разказва музикалното изкуство на гвардейците, а снимките остават като спомен“, допълни тя.

Стефани Михайлова подчерта значението на подобни културни инициативи за популяризирането на българското музикално наследство.

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„България има много музикални истории, които трябва да се показват по-често. Интересното при Гвардейския оркестър е, че освен музикалната си дейност той изпълнява и важна протоколно-церемониална функция, която също е представена в изложбата“, посочи тя.

Изложбата ще бъде отворена за посетители от 13 до 26 юли.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Иван Иванов