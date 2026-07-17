Улиците на Осло се превърнаха в открита галерия по време на международния фестивал за изкуство „Среща на стиловете“.

В тазгодишното издание участват 40 артисти от 21 държави, които създават графити, стенописи и портрети, като обменят идеи и техники. Художници с различен стил и културен произход работят рамо до рамо, вдъхновявайки се взаимно и споделяйки опит. Сред творбите е и стенопис в чест на норвежкия изобретател Ерик Ротхайм, патентовал преди век съвременния аерозолен спрей.

Фестивал за улично изкуство: „Sofia Urban Art” ще преобрази подлезите на столицата

Освен изложбите на открито, фестивалът предлага и работилници по графити, с които организаторите искат да направят уличното изкуство по-достъпно за всички.

Редактор: Мария Барабашка