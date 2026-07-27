Художници от Черна Гора и Сърбия създадоха 140-метрови пиктограми върху тревистите склонове на Национален парк "Дурмитор". Мотивите идват от средновековните надгробни плочи, известни като "стечаци". Изработката им е отнела няколко дни, като за целта теренът е прецизно картографиран с въжета и колчета и окосен. Слънчевата светлина след това естествено избелва определените участъци, правейки произведенията ясно видими от околните панорамни гледни точки.

"Осъзнахме, че наклонът на терена и билото на хълма се съчетават прекрасно", казва художникът Милена Цветкович.

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"Геометрията е основополагаща за успешното изпълнение на този проект. Когато застанете в средата на подобно произведение, простиращо се на близо 140 метра, просто губите ориентация. Тогава единствената ви надежда е предварително начертаният план. Трябва да го скицирате и измерите с абсолютна точност, а след това стриктно да го следвате. Вървите от точка до точка, косите по предварително зададена ширина и дължина", обяснява технологията Милош Вуянович, който е ръководител на проекта и професор по изкуства.

Редактор: Калина Петкова