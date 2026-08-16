Близки, колеги, политици и представители на съдебната власт се простиха с бившия министър на правосъдието Антон Станков. Поклонението се състоя в столичния храм „Свети Седмочисленици“.

В памет на Станков бяха поднесени цветя и венци от Министерството на правосъдието, Софийската адвокатска колегия, Прокуратурата на Република България, както и от обществени и синдикални организации.

Антон Станков почина на 13 август. След новината правосъдният министър Николай Найденов го определи като „юрист, магистрат и държавник“, посветил значителна част от професионалния си път на българското правосъдие и неговите институции.

Внезапно почина бившият правосъден министър Антон Станков

Снимка: БТА

Станков е роден през 1966 г. и преминава през различни нива на съдебната система. Бил е съдия в Шуменския районен съд, Софийския районен съд и Софийския градски съд, където достига до заместник-председател и председател на Наказателната колегия. Преподавал е и наказателен процес в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Снимка: БТА

Между 2001 и 2005 г. Антон Станков е министър на правосъдието и председателства Висшия съдебен съвет. Мандатът му съвпада с ключов период от подготовката на България за членство в Европейския съюз и с важни промени в съдебната система.

По-късно Станков отново работи като съдия, а през 2009 г. за кратко е заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. Работи и като арбитър и адвокат.

Редактор: Цветина Петкова