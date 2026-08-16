Снимка: iStock
Най-често търговците не издават касов бон
От началото на лятната кампания на Националната агенция за приходите (НАП), която започна на 29 юни, във Варненска област са извършени повече от 1200 проверки, а разкритите нарушения са над 250, съобщи пред журналисти Лора Георгиева, експерт „Комуникации“ в Централното управление на НАП.
Тя уточни, че най-често търговците не издават касов бон, предаде кореспондентът на БТА във Варна Данаил Войков. В част от обектите е разкрито разминаване между наличните пари в касата и маркираните на касовия апарат. Друго нарушение е липсата на реквизити във фискалния касов бон, допълни Георгиева. По думите ѝ са констатирани и осем случая на липса на фискално устройство.
НАП постави под наблюдение два фестивала в Бургаско
Драстичното нарушение е констатирано в сезонни обекти и при търговци, участвали в различни фестивали. Георгиева посочи още, че кампанията с активните проверки ще продължи до края на този месец, като тогава ще бъдат изнесени обобщени данни и ще бъде направено сравнение с резултатите от миналата година.
Георгиева акцентира върху показателен случай за нарушение на данъчноосигурителното законодателство. Тя уточни, че обектът е във Варненска област, но не е на брега на морето - комплекс със зона с водни съоръжения и бар с ресторант. Първата проверка в обекта е извършена в края на юли. Тогава данъчните инспектори са извършили еднодневно наблюдение по метода "таен клиент". По думите на Георгиева през първия ден са установени над 200 клиенти на мястото и горе-долу 400 евро оборот, при вход 10 евро за дете и 15 за възрастен.
НАП хвана 19 нарушения при 11 проверки на нощни заведения в София
В резултат комплексът е поставен под седемдневно наблюдение. Отчетените обороти по касовите апарати са се увеличили пет пъти за входа на комплекса и достъпа до водните съоръжения и два пъти за ресторанта. По думите на Георгиева средствата за един ден са се увеличили на 3000 евро от входните такси и на 5000 евро от консумация в заведението.
Когато приключи седемдневното наблюдение, колегите ще анализират данните и съответно по метода „Анализ на риска“ ще се прецени какво ще бъде последващото контролно производство за търговеца, посочи още експертът. Тя уточни, че в комплекса е установено и неиздаване на касов бон. Георгиева не изключи и възможността обектът да бъде затворен, но подчерта, че първо трябва да приключи цялото контролно производство.Редактор: Никола Тунев
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни