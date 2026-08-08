Националната агенция за приходите постави под засилено наблюдение двата големи фестивала в Бургаска област. Над 20 екипа на агенцията ще следят продажбите и отчетените обороти по време на всички фестивални дни, съобщи на брифинг в Бургас говорителят на Териториалната дирекция на НАП Христо Узунов.

При единия вече е извършена пълна инвентаризация на всички получени преди началото на фестивала стоки, като след приключване на проявата ще бъде направено сравнение между продадените количества и отчетените обороти. Целта на тези наблюдения е спазване на данъчно осигурителното законодателство и предотвратяване възможността за неспазване на правилата и укриване на обороти. На практика това означава, че на тези локации във всичките дни на фестивалните прояви ще има по над 20 екипа на НАП, които ще бъдат там непрекъснато и ще следят за продажбите.

От НАП уточниха, че по никакъв начин тези наблюдения няма да попречат на провеждането на проявите или да създаде напрежение. От Приходната администрация допълват, че приветстват едно много добро фискално поведение на организаторите на тези фестивали, защото всички плащания там се извършват по безкасов път, чрез карта. Всяка продажба минава по банков път, а това означава реални обороти, допълни Христо Узунов.

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От началото на контролната кампания по Черноморието, започнала в края на юни, в Бургаско са извършени над 1200 проверки, при които са установени близо 500 нарушения. Делът на нарушенията спрямо броя на проверките в областта надхвърля 40 процента, посочи Узунов. По цялото Черноморие са извършени над 2200 проверки, при които са установени около 700 нарушения.

Към днешна дата под активно наблюдение са поставени 25 обекта, като 20 от тях са в Бургаска област. Причината е в установяването на различни видове нарушения. Контролните действия на НАП не се изчерпват с установяването на нарушение, а всеки случай се анализира внимателно от гледна точка на риска от укриване на данъци. При необходимост се предприемат и цялостни ревизионни действия, каза още Христо Узунов.

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Само преди дни директорът на дирекция „Комуникации“ в НАП Анна Митова съобщи, че лятната контролна кампания ще продължи до края на туристическия сезон. Тя посочи и кои са най-честите нарушения, които установяват инспекторите на агенцията. Сред установените нарушения са неиздаване на касови бележки, разлики в касовата наличност, липса на задължителни реквизити в касовите бележки и несъответствия при отчитането на оборотите, посочи тя.