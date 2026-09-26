Събитието събира на едно място родители и специалисти, които ще споделят знания, опит и практически съвети
Родителството идва с много любов, вълнение и безброй въпроси. Какво е важно да знаем още по време на бременността? Как да се подготвим за появата на бебето? И как да преминем по-спокойно през първите месеци у дома? На тези и още много въпроси ще търсят отговор бъдещи и настоящи родители днес в Пловдив.
Конгресният център на Международен панаир - Пловдив е домакин на специалното събитие на „Ох, на мама!“, което за първи път излиза извън София. То събира на едно място родители и специалисти, които ще споделят знания, опит и практически съвети.
От бременността до първите моменти с бебето
Програмата започва с теми, които вълнуват бъдещите родители - подкрепата и възможностите при инвитро, женската консултация, съвременната фетална диагностика и ролята на генетиката в медицината.
Ще се говори и за възстановяването на тялото след раждането, а след това фокусът ще се насочи към ежедневието с бебе.
Сред темите са кърменето, грижата за нежната бебешка кожа, спокойният сън и предизвикателствата около храненето. Ще бъдат обсъдени още очното здраве и развитието на зрението, подготовката на дома и домашния любимец за новия член на семейството, както и финансовата грижа за детето.
А сред онези малки въпроси, които рано или късно се появяват във всеки дом, е и познатото: „Мамо, скучно ми е!“.
Полезни разговори и споделени емоции
Домакини на сцената са Диляна Георгиева, позната в социалните мрежи като @dilianadare, и Илиян Любомиров. Те ще водят разговорите със специалистите и ще внесат настроение в срещите с посетителите.
Денят ще завърши и с томбола с разнообразни подаръци.
Денят завършва с томбола с разнообразни подаръци за посетителите. Благодарим ви за огромния интерес към Събитието за бременни и родители на „Ох, на мама!“.
Местата за лекционната програма вече са запълнени, но вратите ни остават отворени за Вас! Заповядайте в нашата експо зона, където ще можете да се срещнете с партньорите на събитието, да откриете полезни продукти и услуги и да станете част от атмосферата на „Ох, на мама!“.
Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществява с подкрепата и доверието на Община Пловдив, на нашите генерални спонсори НМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за България, и To Be Smart, нашите основни спонсори, Медицински център „Д-р Минев“, Purina® PRO PLAN®, NAN 3, Gerber, Д-р Даниел Ставрев, ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на нашите партньори Great Wall Motor, Goto jewellery and diamonds, A-Derma, Кendy Pharma, Софарма АД, Uriage, Детско креативно пространство „Космос“, Unicorn Baby, SmartyKids България, Code SPARK, Witkid.bg, DEVIN Изворна, Лаборатории Русев, Bioshield, BioAmica, Biozin Kids, МетЛайф България, Заспивай, ЙАЛОКЛИЙН, Lansinoh, Huggy Bear, OneEco, Little Wonders, Meriboo, BioGaia®, Alvina Baby, 1001 Пантофки, „Ден и Нощ“ ООД – качествени продукти с марка „Боровец“, Термо Смарт ЕООД, ASTRATEX, Бочко, Maternea и Издателство „Пътечки“, Вълебният Леген и Carrot. Институционални партньори на събитието са Международна лига Ла Лече.Редактор: Ралица Атанасова
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