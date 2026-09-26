Родителството идва с много любов, вълнение и безброй въпроси. Какво е важно да знаем още по време на бременността? Как да се подготвим за появата на бебето? И как да преминем по-спокойно през първите месеци у дома? На тези и още много въпроси ще търсят отговор бъдещи и настоящи родители днес в Пловдив.

Конгресният център на Международен панаир - Пловдив е домакин на специалното събитие на „Ох, на мама!“, което за първи път излиза извън София. То събира на едно място родители и специалисти, които ще споделят знания, опит и практически съвети.

От бременността до първите моменти с бебето

Програмата започва с теми, които вълнуват бъдещите родители - подкрепата и възможностите при инвитро, женската консултация, съвременната фетална диагностика и ролята на генетиката в медицината.

Ще се говори и за възстановяването на тялото след раждането, а след това фокусът ще се насочи към ежедневието с бебе.

Сред темите са кърменето, грижата за нежната бебешка кожа, спокойният сън и предизвикателствата около храненето. Ще бъдат обсъдени още очното здраве и развитието на зрението, подготовката на дома и домашния любимец за новия член на семейството, както и финансовата грижа за детето.

А сред онези малки въпроси, които рано или късно се появяват във всеки дом, е и познатото: „Мамо, скучно ми е!“.

Полезни разговори и споделени емоции

Домакини на сцената са Диляна Георгиева, позната в социалните мрежи като @dilianadare, и Илиян Любомиров. Те ще водят разговорите със специалистите и ще внесат настроение в срещите с посетителите.

Денят ще завърши и с томбола с разнообразни подаръци.

Денят завършва с томбола с разнообразни подаръци за посетителите. Благодарим ви за огромния интерес към Събитието за бременни и родители на „Ох, на мама!“ .

Местата за лекционната програма вече са запълнени, но вратите ни остават отворени за Вас! Заповядайте в нашата експо зона, където ще можете да се срещнете с партньорите на събитието, да откриете полезни продукти и услуги и да станете част от атмосферата на „Ох, на мама!“.

Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществява с подкрепата и доверието на Община Пловдив , на нашите генерални спонсори НМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за България , и To Be Smart , нашите основни спонсори, Медицински център „Д-р Минев“ , Purina® PRO PLAN® , NAN 3 , Gerber , Д-р Даниел Ставрев , ЕЛАНА Фонд Мениджмънт , както и на нашите партньори Great Wall Motor, Goto jewellery and diamonds , A-Derma , Кendy Pharma , Софарма АД , Uriage , Детско креативно пространство „Космос“ , Unicorn Baby , SmartyKids България , Code SPARK , Witkid.bg , DEVIN Изворна , Лаборатории Русев , Bioshield , BioAmica , Biozin Kids , МетЛайф България , Заспивай , ЙАЛОКЛИЙН , Lansinoh , Huggy Bear , OneEco , Little Wonders , Meriboo , BioGaia® , Alvina Baby , 1001 Пантофки , „Ден и Нощ“ ООД – качествени продукти с марка „Боровец“ , Термо Смарт ЕООД , ASTRATEX , Бочко , Maternea и Издателство „Пътечки“ , Вълебният Леген и Carrot . Институционални партньори на събитието са Международна лига Ла Лече .

Редактор: Ралица Атанасова