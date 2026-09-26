Тя е масажист и инструктор по аеробика и фитнес. Помага на хора в неравностойно положение да спортуват, а мечтата ѝ е да им осигури по-достоен живот. Тя е кандидат за президент и даде старт на кампанията си с курс по етно-гимнастика. Коя е Искра Недева?

„Кандидатирам се за президент, за да направим нещо за този народ. Най-вече за хората с увреждания и майките с деца”, споделя тя. Хората от нейния курс споделят, че тя е много искрена и мила. „Няма по-подходящо име от това за нея, защото тя е една искра”, казва една от жените в нейния курс.

Старт на предизборната кампания: Вотът – по нови правила

Кандидатурата ѝ е издигната от инициативен комитет. И макар да смята, че в спортната зала няма място за политика, днес точно тя е нейният предизборен щаб.

„Аз не исках да влизам в политиката, но бях част от „Системата ни убива” и видях много лоши неща и смятам, че доброто трябва да победи. Поканиха ме приятели, защото никой друг нямаше смелост. Отне ми 1 секунда да вземе решението да се впусна в битката. Вярвам, че мога да стана президент, защото другите кандидати говорят много, но не казват нищо”, споделя тя.

„Тренировките не трябва да се политизират, но тези момичета ми помагат. Помагам не само в София – в кризисни центрове, на възрастни хора. Ако имаш дисциплината да вкараш един 73-годишен човек в залата и да го накараш да тренира, това е достатъчен стимул. Ние даваме пример да не се отказваме дори когато си в беда”, казва Недева.

На какви тактики и стратегии залагат щабовете на кандидат-президентите, за да привлекат избиратели

„Запозната съм с военните стратегии – от стреляне с лък до пистолет, с автомат ми е по-трудно. Целта е да не се стига до война. Аз винаги съм била „за” връщането на казармата у нас”, споделя тя. Недева би застанала на четири очи с руския президент Путин. Тя уточни, че не харесва президента на САЩ Тръмп. По думите ѝ ЕС ни води надолу.

„Искам да виждам щастлива България. Бъдете по-добри и си помагайте, аз ще ви помогна, ако вие ми помогнете днес”, каза в заключение Искра Недева.

Целия разговор гледайте във видеото.