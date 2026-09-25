Пешеходка и 12-годишният ѝ син са пострадали при пътен инцидент в Русе, съобщи регионалният говорител на МВР Даниела Малчева. Произшествието станало около 18:25 часа на пешеходна пътека на кръстовището на улиците „Доростол” и „Воден”.

Според първоначално установените данни, лек автомобил, управляван от 54-годишен мъж, ударил с дясното си огледало 40-годишна пешеходка. В резултат на удара жената паднала, повличайки със себе си 12-годишния си син, предаде Андрей Кючуков, кореспондент на БТА в Русе.

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Детето получило фрактура на дясната китка и е настанено за лечение в ортопедичното отделение на УМБАЛ „Канев”. Жената не е пострадала сериозно и останала като придружител на сина си в болницата.

Пробата на шофьора за употреба на алкохол е отрицателна. По случая се води досъдебно производство, чрез което се изясняват причините за произшествието.

Редактор: Мария Барабашка