„Булгаргаз“ получи право да доставя природен газ на едро в Сърбия през следващите 10 години. Лицензът е издаден от Агенцията по енергетика и позволява на българското държавно дружество да извършва търговска дейност на местния газов пазар.

Решението потвърждава, че компанията отговаря на необходимите регулаторни условия за доставка на природен газ в страната.

„Булгартрансгаз“ обявява увеличени капацитети за пренос на природен газ

От „Булгаргаз“ определят получаването на лиценза като поредна стъпка в стратегията за разширяване на дейността извън България. Целта е компанията да увеличи присъствието си на регионалните пазари и възможностите за трансгранична търговия с държавите от Централна и Югоизточна Европа.

Българското дружество вече притежава необходимите разрешения за търговия и доставка на природен газ в Гърция, Словакия, Унгария и Румъния. Присъствието му беше разширено и в Молдова чрез дъщерната компания „Bulgargaz North“, която също получи лиценз за търговия с природен газ на местния пазар. Паралелно с това „Булгаргаз“ е регистриран като ползвател на газопреносната инфраструктура в Гърция, Румъния, Словакия, Сърбия, Унгария и Украйна. Това осигурява на дружеството възможност за достъп до съответните пазари и за развитие на трансгранични доставки в региона.

Редактор: Цветина Петкова