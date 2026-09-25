Комисията за финансов надзор (КФН) е предприела действия за ограничаване на достъпа до интернет страница, която наподобява популярен български новинарски сайт и рекламира инвестиции с обещания за „гарантирани и сигурни приходи“. Според регулатора има сериозни признаци, че страницата може да се използва за финансова измама.

Става дума за сайта с домейн Urianexo.sbs, който се популяризира чрез социални мрежи и други онлайн платформи. В него се използват генерирани с изкуствен интелект изображения на известни представители на бизнеса, представяни така, сякаш подкрепят рекламираните инвестиции.

Нова платформа помага за откриването на онлайн измами и фалшиви сайтове

Потенциалните инвеститори са насочвани към инструмент с името Zeltix AI, чрез който според информацията на страницата могат да извършват сделки с ценни книжа.

КФН посочва редица признаци, които поставят под съмнение достоверността на предложението. Не може да бъде установено физическо или юридическо лице, което стои зад сайта. Няма и надеждна информация, че използваните в рекламите известни личности и брандове действително са дали съгласие да промотират съответните инвестиции.

Сред предупредителните сигнали са още обещанията за нереалистично висока и сигурна доходност. Липсва и директен достъп до рекламираната инвестиционна платформа – потребителят първо трябва да предостави свои данни чрез регистрационна форма на сайта.

Регулаторът е установил и съществуването на реална британска компания Zeltix Digital Ltd., която управлява сайта zeltix.ai. Дейността ѝ обаче е свързана с използването на изкуствен интелект в бизнес процесите на дистрибутори в областта на медицинската естетика. КФН подчертава, че няма данни за връзка между това дружество и сайта Urianexo.sbs.

Съмнения пораждат и самият домейн, техническото оформление и силно ограничената функционалност на страницата, която рекламира инвестициите чрез Zeltix AI.

ЕС предупреди за бум на финансовите измами с изкуствен интелект

КФН е категорична, че чрез въпросния сайт не могат законно да бъдат предлагани услуги, свързани с финансови инструменти или криптоактиви на територията на България.

Подобен случай със същото име вече е привлякъл вниманието и на финансов регулатор в друга европейска държава. Шведският Finansinspektionen е предупредил за сайт с адрес zeltixainorway.com, рекламирал платформа Zeltix AI. Шведските власти не са успели да установят реално дружество зад страницата и са посочили, че платформата няма разрешение да предоставя финансови услуги.

КФН предупреждава и за ICRYPEX

Отделно от случая със Zeltix AI българският регулатор отправя предупреждение и за инвестиционната платформа ICRYPEX, свързана с чуждестранното дружество ICRYPEX Bilişim А.Ş. На сайта на платформата се твърди, че тя работи въз основа на лицензи от няколко държави, сред които е посочена и България.

КФН опровергава това твърдение. Според комисията нито дружеството, нито платформата притежават издаден от българския регулатор лиценз за услуги с криптоактиви или за инвестиционни услуги и дейности. Те не са под надзора на КФН и няма уведомление от регулатор на друга държава от ЕС за намерение да предоставят такива услуги в България.

Поради това чрез ICRYPEX също не могат да бъдат предлагани финансови и крипто услуги на територията на страната по описания начин.

КФН: Проверявайте преди да превеждате пари

Комисията призовава потребителите да бъдат особено предпазливи при предложения за инвестиции онлайн и да не превеждат средства, преди да са проверили кой стои зад съответната платформа и дали тя има необходимите разрешения.

При съмнение инвеститорите могат да поискат допълнителна информация, която да бъде потвърдена чрез независими публични източници, както и да направят справка в регистрите на КФН. За услугите с криптоактиви може да бъде проверена и информацията в европейските регистри по MiCA. При признаци за измама КФН препоръчва комуникацията с платформата да бъде прекратена и да бъдат уведомени компетентните институции. Сигнали могат да бъдат подавани и директно до Комисията за финансов надзор.

Редактор: Цветина Петкова