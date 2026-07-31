Европейските надзорни органи отправиха предупреждение към гражданите за нарастващия риск от онлайн финансови измами, при които все по-често се използват технологии с изкуствен интелект. Според регулаторите подобни схеми могат да доведат до сериозни финансови загуби, кражба на самоличност и злоупотреба с лични и банкови данни.

Сред най-разпространените измами са представянето за друго лице чрез технологии за „дълбоки фалшификации“ (deepfake), фишинг атаки, социално инженерство, фиктивни инвестиционни и застрахователни предложения, романтични измами, както и измами при онлайн покупки.

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От европейските институции призовават потребителите да реагират незабавно, ако станат жертва на подобна схема. Те препоръчват веднага да бъдат спрени всички съмнителни плащания, да се уведоми обслужващата банка или финансовата институция чрез официалните канали за контакт, да бъдат сменени паролите за използваните устройства и онлайн профили, както и случаят да бъде сигнализиран в полицията или пред компетентния национален орган.

Специално внимание се обръща и на т.нар. измами за „възстановяване на загубени средства“ (recovery room scams). При тях измамници се представят за служители на полицията, данъчната администрация или финансов регулатор и обещават да върнат вече изгубени пари срещу предварително заплащане на такса.

Наред с това Европейските надзорни органи публикуваха и разяснения за криптоактивите във връзка с прилагането на европейския регламент MiCA, който урежда пазара на криптоактиви в Европейския съюз. Документът обяснява кои видове криптоактиви попадат в обхвата на регламента, кои доставчици подлежат на лицензиране и как потребителите могат да проверят дали дадена платформа има право да предлага услуги в ЕС.

Регулаторите предупреждават, че инвестициите в криптоактиви остават високорискови. Сред основните опасности са резките ценови колебания, липсата на ликвидност, подвеждащата информация, измамните схеми, хакерските атаки, както и ограничената защита на потребителите при използване на нерегулирани платформи.

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Европейските надзорни органи призовават гражданите да бъдат особено внимателни при финансови операции онлайн, да проверяват внимателно всяко инвестиционно предложение и да използват единствено лицензирани доставчици на финансови и криптоуслуги.

Редактор: Цветина Петкова