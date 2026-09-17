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Ремонтът ще приключи в петък
Промяна в организацията на движение на автомагистрала „Марица“. Заради ремонт на фуги на мостово съоръжение се ограничава поетапно движението по трите пътни ленти при 68-ми километър в посока Пловдив. Трафикът ще преминава по свободната лента, при скорост до 90 километра в час. Ремонтът ще приключи в петък.
Нов ремонт на магистрала "Тракия" затруднява движението в посока София
От „Пътната агенция“ призовават водачите да се движат с повишено внимание и да спазват нужната между автомобилите дистанция.Редактор: Станимира Шикова
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