Промяна в организацията на движение на автомагистрала „Марица“. Заради ремонт на фуги на мостово съоръжение се ограничава поетапно движението по трите пътни ленти при 68-ми километър в посока Пловдив. Трафикът ще преминава по свободната лента, при скорост до 90 километра в час. Ремонтът ще приключи в петък.

Нов ремонт на магистрала "Тракия" затруднява движението в посока София

От „Пътната агенция“ призовават водачите да се движат с повишено внимание и да спазват нужната между автомобилите дистанция.

Редактор: Станимира Шикова