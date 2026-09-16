Най-мащабното издание на видеомапинг фестивала LUNAR, концерти, театрални спектакли, изложби, образователни игри и ателиета за децата - Столичната община празнува Деня на София с богата програма от 17 до 20 септември.

В чест на Деня на града LUNAR се завръща с най-мащабното си издание досега и от 17 до 20 септември ще превърне сърцето на столицата в сцена, на която светлината разказва истории, а София оживява по нов начин.

Едно от най-емблематичните пространства в града – Ларгото, заедно с фасадите на сградите на Народното събрание, Министерския съвет, Президентството и Министерството на образованието и науката, ще се превърнат в мащабна сцена за визуалните изкуства и LUNAR: „Светлините на София“.

В рамките на най-големия в света международен конкурс за имерсивен видеомапинг артисти от цял свят ще представят специално създадени за София творби на тема „Градски пулс“. Четири вечери градът ще бъде озарен от светлинни произведения, създадени специално за неговите пространства.

Светлинните спектакли ще могат да бъдат видени всяка фестивална вечер от 20:00 до 23:00 ч., а входът е свободен.



♦ Какво още може да видите за празника на София

Денят на София е празник на самия град – на неговата история и памет, но и на хората, които днес създават неговия културен и артистичен живот. Затова и инициативите тази година срещат традицията със съвременното изкуство, големите градски сцени с малките квартални пространства, историята с новите технологии и професионалните артисти с детската любознателност. София е не само домакин на събитията – градът е тяхната сцена.

На 16 септември в Националната художествена галерия Столичната община ще връчи традиционните си Награди за ярки постижения в областта на културата. Писателят и драматург Стефан Цанев ще получи лично Специалната награда на София за изключителни постижения и принос в националната култура.

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София ще даде сцена и на съвременното градско изкуство – инициативата "Влез в релси 2.0 – Изкуство в движение. Столица на скорост" превръща на 16 септември метрото в пространство за музика, театър, танц, диджей пърформанс и дигитално изкуство.

На 16 септември от 19.00 ч. в Зала 1 на Националния дворец на културата ХVI. Международен фестивал за поп и рок музика "София" събира на една сцена обичани български изпълнители, доказани автори и нови творци.

От 16 септември в Галерия на открито в парка пред НДК (алеята до кино "Кабана") изложбата "Архикултурни фоторазкази: Старите софиянци" представя десетки снимки, заснети от столични улични фотографи през първата половина на XX век. Експозицията е съставена от архивни кадри от колекциите на Виктор Топалов от "Бохемска София" и Здравко Петров от "Исторически маршрути: София".

На 16 и 17 септември под открито небе в парк "Хиподрума" (зад Общински културен институт Дом на културата "Красно село") MustArt Short Film & Music Fest предлага късометражно кино, нова авторска музика и срещи с млади творци. Входът е свободен.



Празничният 17 септември ще започне с официалните чествания на Деня на София.

От 10.00 ч. ще се проведе тържествената сесия на Столичния общински съвет и ще бъдат връчени отличията "Почетен гражданин на София".

От 11.30 ч. пред храм "Света София" ще се състои тържествената церемония по издигане на знамето на град София и водосвет, отслужен от Негово Светейшество Даниил, Патриарх Български и митрополит Софийски. Кметът на Столичната община Васил Терзиев ще отправи празнично послание към столичани.

Денят на София ще може да бъде преживян и чрез поредица от безплатни градски разходки, организирани от Visit Sofia и партньори. От 10.00 ч. ще започнат пешеходна обиколка на Visit Sofia „Опознай София“, предназначена за 80 деца от ЧДГ „Светлина“, както и разходка с Виктор Топалов от „Бохемска София“. В 10.00 ч. и 13.00 ч. Sofia Platform – Софийска платформа ще проведе ученически тур, който започва от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и завършва в Държавна агенция „Архиви“.

От 11.00 ч. ще започне пешеходна обиколка със Здравко Петров от „Исторически маршрути: София“, както и обиколката на Visit Sofia „Сердика е моят РИМ“. В 17.00 ч. Виктор Топалов от „Бохемска София“ ще поведе още една разходка из града.

Празничният ден ще предложи и възможност за пътуване назад във времето с ретро трамвай. Разходките ще тръгват в 16.00, 17.00, 18.00 и 19.00 ч. по маршрута от надлез „Надежда“ до пл. „Журналист“.

За любителите на снимките Event Box с тематична кутия за снимки по повод LUNAR ще бъде разположен пред БНБ.

Всички пешеходни обиколки са на български език.

В Деня на София с вход свободен за всички посетители ще работят Софийската градска художествена галерия и Регионален исторически музей – София.

Образователната градска игра Sofia Play стартира на 17 септември в 10.00 ч. в градина "Кристал". Инициативата отбелязва Деня на София и рождения ден на "Радио София" на БНР. Специалното градското приключение съчетава загадки, опознаване на града и забавление, потапя участниците в историята и духа на града по напълно нов начин – с 10 тематични спирки със загадки на маршрут от около 2 км, започващ и завършващ в градина "Кристал".

На 17 септември Регионалният исторически музей – София кани децата в Археологически парк "Западна порта на Сердика" и в Археологическо ниво на базиликата "Света София" от 9.00 до 12.00 ч. за дигитална игра "Разгадай историята с MiMU". От 17.00 ч. до 18.00 ще се проведе беседа и творческо ателие за деца към изложбата "Тя, когато беше другарка". В Образователен център в Археологическа експозиция "Антична Сердика" ще има презентации и ателиета за деца и младежи на теми "Праисторията" (от 10.00 до 12.00 ч.) и "Траките" (от 16.00 до 18.00 ч.) В 17.30 ч от базиликата "Света София" към пл. "Бански" ще тръгне градският тур "По пътя на Мъдростта – София" с Елисавета Динева. На "Сцена Централни Хали" ще се състои премиерата на филма "Сградите разказват: Домовете на софийските лекари" (18.30 – 19.30 ч.)

Специалната празнична програма на Общински културен институт Научно-образователен детски център "Музейко" е посветена на миналото, настоящето и бъдещето на София. В нея са включени срещи, танци, музика, 3D технологии, стоп-кадър анимация и инициативата "От децата на София за децата на София", в която ученици от столични училища ще споделят свои знания и умения с други деца. Празнична експозиция "Гербът на София разказва" разкрива знаковите истории, свързани с емблематичните символи на столицата.



♦ Музиката на открито и в концертни зали е част от празника на София.

На 17 септември в парк "Дружба" (зад сградата на Общински културен институт Дом на културата "Искър" от 18.30 ч. Софийският духов оркестър ще представи концерт със солисти Пресияна Панова и Александър Савов. Диригент – Васил Делиев.

От 19.00 ч. в Централния военен клуб Общински културен институт „Надежда“ кани на празничен концерт със Симфониета "София", джаз формация "София" и квартет "Прима". Входът е свободен.

В градинка "Майчин дом" от 18.00 ч. четири групи от различни поколения на българската музикална сцена – "Контрол", "Цвет", Rosette и Freakdale – ще се качат на една сцена в рамките на "Сцена – нова музика".

Празничният календар включва и театрални премиери и фестивални събития.

Театър "София" ще открие своя 60-и сезон на 17 септември на Камерна сцена с премиерата на "Уроци" от Чарлс Еверед, а следващите премиерни дати са 18, 19 и 30 септември. В Деня на София Малък градски театър "Зад канала" влиза в новия си сезон със спектакъла "Случаят Джем".

До 19 септември София е домакин на 14-ото издание на Международния фестивал за уличен и куклен театър "Панаир на куклите", организиран от Столичния куклен театър. 26 спектакъла от цял свят превръщат различни градски пространства в сцени за съвременен куклен и уличен театър.

В празничната програма са и литературата, фотографията и градската памет.

Столичната библиотека представя от 16 до 26 септември в Мраморното фоайе фотодокументалната изложба "Наградата на София за литература 1942–2025".

На 17 септември столичани ще могат да се включат в Ден на отворени врати в отдел "Краезнание и книжовно наследство" на Столичната библиотека. Всеки желаещ може да посети читалнята на отдела и да се запознае с фонда от книги и периодични издания. Библиотекарите ще изнесат беседи, за да разкажат повече за празника на София, както и за историята на града. Посетителите ще имат възможност да се докоснат до библиотеките на Константин Стоилов, Симеон Радев и Кирил Христов, част от Литературния музей на библиотеката.

♦ Празничната програма продължава и след 17 септември

От 18 до 20 септември ще се проведе "КвАРТал Фестивал 2026": Бъдещето на Стария град".

На 19 септември Археологическият парк "Западна порта на Сердика" ще бъде домакин на Фестивала на античното наследство "Сердика е моят Рим", който ще ни пренесе 1700 години назад във времето и ще представи бита и културата на римляните и варварските племена, населявали нашите земи през Късната античност.

Денят на София ще бъде отбелязан с още десетки инициативи, организирани от общинските културни институти, районните администрации и партньорски организации.

Повече информация за събитията ще намерите на artsofia.bg.

Редактор: Габриела Павлова