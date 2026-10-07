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Ще бъде обсъдено проекторешение за приемане на годишния доклад за състоянието на националната сигурност за 2025 година
Кабинетът се събира на редовно заседание днес три часа преди началото на Консултативния съвет за национална сигурност.
Премиерът Румен Радев и министрите ще обсъдят проекторешение за приемане на годишния доклад за състоянието на националната сигурност за 2025 година.
Премиерът свиква спешна среща заради поразените от дронове кораби
В дневния ред по предложение на министъра на вътрешните работи е включено и проекторешение за приемане на Националния план за противодействие на тероризма.Редактор: Никола Тунев
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