Кабинетът се събира на редовно заседание днес три часа преди началото на Консултативния съвет за национална сигурност.

Премиерът Румен Радев и министрите ще обсъдят проекторешение за приемане на годишния доклад за състоянието на националната сигурност за 2025 година.

Премиерът свиква спешна среща заради поразените от дронове кораби

В дневния ред по предложение на министъра на вътрешните работи е включено и проекторешение за приемане на Националния план за противодействие на тероризма.

Редактор: Никола Тунев