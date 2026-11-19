Вече месец жители на несебърското село Оризаре са принудени да преминават през опасен участък от пътя, който се ремонтира, без необходимата организация на движението и обезопасителни съоръжения. За проблема сигнализираха местни жители в социалните мрежи, след като шофьори се оказали в риск от попадане в дълбоки изкопи. По думите на хората от селото до скоро в участъка нямало предупредителни знаци, светофар или служители, които да регулират движението. Особено опасно било през нощта, когато шофьорите трудно можели да забележат препятствията по пътя.

Един от най-притеснителните случаи е от вторник вечерта, когато семейство от Пловдив с малко дете за малко не попаднало в дълбока яма. Марина, която станала свидетел на случилото се, разказа в "Здравей, България", че се наложило да спре автомобила си и да предупреди водача.

„Видяхме една кола, която продължаваше да се движи и не спираше. Излязох от автомобила и дадох знак на шофьора да спре, защото щеше буквално да попадне в ямата. Вътре имаше семейство с дете на около една годинка. Хората бяха от Пловдив и изобщо не знаеха, че тук се извършват ремонтни дейности“, разказва жената.

Според нея преди поставянето на обезопасителните съоръжения участъкът представлявал необезопасено пространство, завършващо с голям изкоп. „Преди това имаше огромна яма, дълбока поне два-три метра“, допълва Марина.

Хората от района обясняват, че проблемът продължава от началото на ремонта. Липсвала организация на движението, а автомобилите често се засичали в тесните участъци. „Нямаше хора, които да спират движението. Ако за миг се разсееш, просто попадаш в ямата“, коментира Иван, който също живее в района.

По думите му местните жители познават опасния участък, но шофьорите, които преминават оттам за първи път, са изложени на сериозен риск. Той призова водачите да бъдат особено внимателни, независимо дали пътуват през деня или през нощта.

Заради опасната ситуация Марина е изпратила писмо до Агенция „Пътна инфраструктура“, в което настоява за проверка и предприемане на мерки за обезопасяване на трасето. Междувременно, след като и екип на NOVA се свърза с АПИ, за да изпратят свой представител, на място вече са поставени предупредителни знаци, обезопасителни колчета и светофар. Жителите обаче поставят въпроса защо тези мерки не са били предприети още в началото на ремонтните дейности и дали е необходимо да се стига до опасни инциденти, за да се обърне внимание на проблема.

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