Парламентът одобри споразумението между министерствата на отбраната на България и Германия за съвместната покупка на шест зенитно-ракетни системи IRIS-T SLM. Пет от тях ще бъдат финансирани по механизма SAFE.

Разходът за тях е 1 106 000 000 евро, съобщава БНР .

Народното събрание одобри също проект за придобиване на 57 нови 155-мм самоходни гаубици и допълнителни компоненти към тях. Сделката с Франция е на стойност малко над 686 милиона евро. Финансирането ще се осъществи и със средства от бюджета на Министерството на отбраната. Планира се доставката на техниката и въоръжението да се извърши в срок до 31 декември 2030.