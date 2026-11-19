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Парламентът одобри споразумението между министерствата на отбраната на България и Германия за съвместната покупка на шест зенитно-ракетни системи IRIS-T SLM. Пет от тях ще бъдат финансирани по механизма SAFE.
Разходът за тях е 1 106 000 000 евро, съобщава БНР.
Народното събрание одобри също проект за придобиване на 57 нови 155-мм самоходни гаубици и допълнителни компоненти към тях. Сделката с Франция е на стойност малко над 686 милиона евро. Финансирането ще се осъществи и със средства от бюджета на Министерството на отбраната. Планира се доставката на техниката и въоръжението да се извърши в срок до 31 декември 2030.
Редактор: Ина Григорова