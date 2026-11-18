В южните райони на София се наблюдават силни пориви на вятъра, предупреждават от Столичната община и призовават да се приберат незакрепените предмети от балконите и терасите, а строителните фирми да обезопасят оградите и паната около обектите.

„Пазете себе си и околните! Избягвайте престоя под дървета и в близост до нестабилни конструкции, не паркирайте автомобилите си под дървета и ограничете придвижването на открито, когато не е наложително. При опасност подавайте сигнали на телефон 112“, призовават още от Общината.

Жълт код за силен вятър е обявен в девет области в страната, съобщи Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта си. Предупредителният жълт код е в сила за областите Бургас, Видин, Враца, Кърджали, Монтана, София-град, София област, Хасково и Ямбол.