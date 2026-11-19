След ескалацията и ударените кораби, България продължава да иска мораториум върху бойните действия в Черно море. Това заяви премиерът Румен Радев по време на конференцията „Черно море 2026: по-Близкият изток“. Тя бе организирана от Института за икономика и международни отношения и Фондация „Фридрих Еберт“ – България. Акцент по време на събитето беше поставен върху темите за споделена сигурност, нови военни баланси в Черно море, социално-икономическите измерения на конфликта и възможностите за деескалация на напрежението в региона.

Премиерът отбеляза, че страната ни продължава да търси подкрепа от страна на съюзниците. Беше даден пример с идеята за създаване на единен център с Румъния, към който да бъде привлечен и Турция. Радев добави, че политическите намерения трябва да бъдат съобразени и с военнотехническите възможности на страната ни.

„Да се обединим всички шест крайбрежни черноморски държави и да успеем да постигнем този мораториум върху атаките по цивилни кораби. Това за нас е изключително важно, защото тук става въпрос и за хуманитарен проблем. Над 40% от зърното в света минава през Черно море. Торове, петрол също. И това е условие за глобална криза”, поясни той.

Според Радев е необходимо регулярно патрулиране от самолети над акваторията на Черно море.



„Имаме Су - 25, МиГ-29 Ф-16. Те са готови също да се включат, но няма с какво да установим тези заплахи. Когато няма такива патрулни самолети, те не дежурят постоянно. Това е големият проблем”, смята той.

„Когато говорим за Черно море, трябва да става ясно по какъв начин го разглеждаме. То не е просто транспортен, енергиен и дигитален коридор, изключително важен за нашата икономика. То е пресечна точка на геополитически интереси. Ако искаме да реализираме визията си за успешно икономическо и социално развитие на България, трябва да полагаме максимални усилия Черно море да се превърне от зона на конфликт в зона на споделена сигурност“, заяви още Радев.

По думите му това изисква не само дипломатически усилия, но и реалистична оценка на развитието на войната в Украйна, тъй като сигурността в Черноморския регион е пряко зависима от конфликта.

„Ако искаме да решаваме въпросите за Черно море, трябва да способстваме за решаването на глобалните въпроси, и по-специално този за войната в Украйна. За да го направим, трябва да имаме трезва преценка какво се случва с тази война, как се развива, как еволюира и как трябва да приключи“, посочи премиерът.

Той открои два различни подхода към анализа на конфликта – политическият, основан на идеологията и пожелателното мислене, и този, който стъпва върху реализма и военно-стратегическата и военно-оперативната оценка.

„Едната оптика е политическата – на идеологията и пожелателното мислене. Другата е оптиката на реализма и на военно-стратегическата и военно-оперативната оценка“, заяви Радев.

Радев посочи и технологичното развитие като едно от основните предизвикателства при анализа на войната и нейните последици. Според него е важно да се прогнозира как новите технологии променят бойните действия, военните стратегии и поставените политически цели.

„Голямо предизвикателство продължава да бъде способността ни да прогнозираме как технологичното развитие влияе върху трансформацията на политическите цели, които се поставят. Как напредъкът на технологиите на бойното поле променя стратегиите“, заяви премиерът.

Според него в тази война са направени много грешки и от двете страни. И тя трябва да приключи. Но е важно дали след края й да не дойде нова студена война.



„Има риск само Европа и Русия да бъдат в тази студена война, което за нас ще има огромно значение. Ако САЩ не са в студена война с Русия и Китай не са в студена война с Русия, а само Европа, какво ще означава това за нас?”, попита Радев.