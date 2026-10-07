Снимка: Стопкадър
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Те разгледаха дългия близо 90 метра подводен тунел на аквариума, където наблюдаваха акули
12 котета от базирана в Минесота благотворителна организация посетиха аквариум в търговски център по време на шестото ежегодно посещение, организирано от група, която спасява животни.
Котетата разгледаха дългия близо 90 метра подводен тунел на аквариума, където наблюдаваха акули, срещнаха се със скатове, морски кончета и други обитатели на морския свят.
Изследователски център опазва котки от порода турски ван
Организацията спасява животни и разчита на приемни домове, като се грижи за осиротели новородени котета.Редактор: Никола Тунев
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