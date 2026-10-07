Осъдената на смърт в щата Тенеси Криста Пайк, която оцеля след два опита да бъде екзекутирана с инжекции пентобарбитал, вече е в съзнание и говори, съобщиха адвокатите ѝ.

„Противно на всички очаквания, Криста се възстановява, което е безпрецедентно от медицинска гледна точка. Въпреки тежките увреждания, които има по ръцете, тя все още е закопчана с белезници за леглото. Прогнозата за здравето ѝ остава неясна, но очакваме минимум дълъг процес на възстановяване“, гласи изявление на адвокатите на Пайк.

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Те заявиха още, че са благодарни на екипа за спешна помощ и на медиците в болницата, „които се отнесоха към Криста като към човек и полагат изключителни грижи за нея“.

Редактор: Станимира Шикова