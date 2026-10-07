За трети пореден ден сигнали за поставени взривни устройства са получени в институции и обществени сгради в различни части на страната. Нови заплахи има в Казанлък и Стара Загора, а през последните два дни серия от сигнали е регистрирана и в училища и детски градини в Смолянско.

В сградата на Община Казанлък е получен сигнал за бомба. На място се извършва проверка.

Нова серия бомбени заплахи в редица градове у нас

За втори пореден ден бомбена заплаха затвори и Съдебната палата в Стара Загора. Съобщението за поставено взривно устройство е изпратено на електронната поща на институцията. Сградата ще остане затворена до 17 часа, а работата на намиращите се в нея институции е преустановена.

Седем сигнала са получени и за учебни заведения в област Смолян през последните два дни, съобщи кореспондентът на БТА Елена Павлова.

Във вторник шест телефонни заплахи са били отправени към училища и детски градини в Смолян, Чепеларе и Мадан. В сряда последвал още един сигнал - за детска градина в маданското село Средногорци. Полицията е проверила всички посочени обекти. Взривни устройства не са открити.

Сигнали за бомби в няколко града: Евакуираха съдилища община, болница и детска градина

Трети ден на бомбени заплахи

Новите случаи продължават серията от бомбени заплахи, започнала в понеделник, 5 октомври. Тогава електронни съобщения за поставени взривни устройства бяха изпратени до десетки институции и учебни заведения в различни части на България.

Сред засегнатите обекти бяха съдилища, прокуратури, общински и областни администрации, болници, училища и детски градини. Сигнали имаше в София, Монтана, Разград, Исперих, Ловеч, Хасково, Бургас, Шумен, Варна, Благоевград, Костинброд и други населени места. На редица места сградите бяха евакуирани, докато полицията извършваше проверки.

Във вторник последва нова серия от заплахи. Сигнали бяха получени в София, Ловеч, Стара Загора и Пловдив. Окръжният съд в Ловеч беше евакуиран след заплашително съобщение по електронната поща, а в София отново бяха засегнати детски градини. Съдебната палата в Стара Загора беше затворена, след като сигнал за бомба беше изпратен до Окръжната прокуратура. Заплаха беше насочена и към прокуратурата в Пловдив.

По информация на полицията част от електронните съобщения са изпращани чрез компрометирани имейл акаунти и сървъри на потребители извън България. Главната дирекция „Борба с организираната престъпност“ и други структури на МВР работят по установяване на източника на заплахите, включително във взаимодействие с партньорски служби.