Нови сигнали за поставени взривни устройства са получени в София, Ловеч, Стара Загора и Пловдив. Заплахите идват само ден след серията от бомбени сигнали, които засегнаха училища, детски градини, съдилища, болници и други институции в различни части на страната.

В Ловеч сигнал за поставено взривно устройство е получен в Окръжния съд. Заплашителното съобщение е пристигнало на електронната поща на съда около 11 часа. След получаването му от Съдебната палата са евакуирани магистрати, служители и посетители. Предприети са необходимите действия за проверка на сградата.

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Работата на съда ще бъде възстановена в ранния следобед, след приключването на проверките.

Сигнали за бомби има и в София, като и този път сред засегнатите обекти са детски градини. Предприемат се действия съгласно установената процедура.

Директорът на столичното 107. училище „Хан Крум“ Данко Калапиш съобщи в ефира на NOVA NEWS, че в учебното заведение е получен пореден сигнал за бомба . По думите му в рамките на два дни са постъпили няколко сигнала, като последният е от11:19 часа днес. Той благодари на органите на реда за бързата реакция и подчерта, че сигналите до момента са били фалшиви.

И Съдебната палата в Стара Загора беше затворена, след като на електронната поща на Окръжната прокуратура е получено съобщение за бомба в сградата. Заради заплахата всички институции, които се помещават там, са преустановили работа. Сградата ще остане затворена до 17 часа днес. Насрочените за днес дела, по които съдебните заседания не са успели да се проведат, ще бъдат отложени. За новите дати страните по тях ще бъдат допълнително призовани.

Нов сигнал за поставено взривно устройство има и в Пловдив. По информация на NOVA заплахата е насочена към прокуратурата в града. Предприети са действия по установения при подобни случаи протокол.

Засегната от новата вълна заплахи е и област Кюстендил, където полицията работила по седем сигнала. В Дупница те били насочени към две детски градини в града, както и към тези в селата Джерман и Крайници, предаде кореспондентът на БТА в Кюстендил Ярослав Ставрев.

В самия Кюстендил заплашителни имейли са получени в сградите на прокуратурата, Националната агенция за приходите и областната администрация. Говорителят на местната полиция Катя Табачка съобщи, че при извършените проверки не са открити опасни предмети и работният процес навсякъде е възстановен.

Серия от заплахи и ден по-рано

Новите случаи идват само ден след мащабна серия от бомбени заплахи на 5 октомври. Тогава електронни писма за поставени взривни устройства бяха изпратени до десетки институции и учебни заведения в различни части на страната.

Сред засегнатите обекти бяха детски градини и училища в София, както и съдебни палати, общински администрации, лечебни заведения и други институции в страната. В столичната 91. детска градина „Слънчев кът“ бяха евакуирани около 200 деца. След извършените проверки не беше установено наличие на взривно устройство.

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Заплахи бяха получени още в Хасково, Бургас, Монтана, Разград, Ловеч, Шумен, Варна, Благоевград и Костинброд. Сградите бяха временно евакуирани, докато полицията извършваше проверки. Според полицията съобщенията са изпращани чрез компрометирани електронни пощи и сървъри на потребители извън България.