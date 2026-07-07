Мейли със заплахи за поставени взривни устройства са получени в съдебни институции в различни градове на страната, включително в Районния съд в Бургас. Това показва копие на електронно съобщение, с което NOVA разполага.

„Днес, с Божията воля, поставих експлозиви във вашата сграда. Остават 2 часа до взривяването. След това ще се разлетите на парчета. Отброяването започна“, пише в него.

Съобщението е изпратено едновременно до десетки електронни адреси на районни прокуратури и съдебни институции в страната.

Киберексперт: Сигналите за бомби са изпратени автоматично чрез публично достъпни системи

В Районния съд в Бургас не се предвижда евакуация на сградата. Насрочените съдебни заседания обаче не са отменени. Провеждат се и делата по график, включително процесът по делото за катастрофата с АТВ, който е сред очакваните заседания днес.

Съдебните власти са предприели необходимите действия по проверка на сигнала, като няма данни за реална заплаха. Спрян е достъпът на външни лица в сградата.

Редица сигнали за поставени взривни устройства бяха получени в различни институции в страната и в понеделник сутринта. Заплахи по електронна поща са постъпили в съдебни палати, прокуратури, болници и държавни учреждения в Бургас, Разград, Плевен, Ловеч, Костинброд и други населени места.

На част от местата са предприети стандартните мерки за сигурност – евакуация на служители и граждани, ограничаване на достъпа до сградите и проверки от полицейски екипи. Няма информация за открити взривни устройства.

Институциите и службите за сигурност работят по установяване на източника на електронните съобщения и на лицата, стоящи зад масовото разпространение на заплахите. Според експерти подобни кампании често се извършват чрез автоматизирани системи за изпращане на голям брой имейли до публично достъпни адреси на държавни и общински институции.

Бомбена заплаха наложи евакуация в Русе, нови сигнали и в Разград

Служителите от сградата на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Русе бяха евакуирани след получен сигнал за бомба. В същата сграда се помещават пенсионният отдел и администрацията на дирекция „Социално подпомагане“.

На място бяха изпратени екипи на полицията и пожарната, които обезопасиха района. Задействана е стандартната процедура за реакция при подобни инциденти, а в сградата се извършва щателна проверка.

Междувременно вълната от заплахи, изпращани по електронна поща до държавни институции, продължава и в Разград. След като в понеделник подобни съобщения бяха получени в Окръжния и Районния съд, днес същият тип заплаха е изпратена и до Окръжната прокуратура, както и до дирекция „Социално подпомагане“ в града.

Няма данни за открити взривни устройства, а компетентните органи работят по проверката на сигналите и установяването на техния източник.

Евакуираха общински и административни сгради в Пловдив заради сигнал за бомба

Няколко ключови административни сгради в центъра на Пловдив бяха евакуирани след получен сигнал за поставено взривно устройство.

Заплахата е била изпратена по електронна поща, след което незабавно са задействани процедурите за действие при подобни случаи. От сградите са изведени служители и граждани, докато се извършват проверки от полицията.

Сред евакуираните обекти са сградата на Община Пловдив на площад „Стефан Стамболов“, административните сгради на площад „Централен“, Домът на културата „Борис Христов“, както и сградата на дирекция „Местни данъци и такси“ на улица „Радецки“.

Районите около сградите са отцепени и обезопасени, а полицейски екипи извършват огледи и проверки на място. Не е открито взривно устройство. Работата по случая продължава, като органите на реда следват всички предвидени мерки за сигурност при подобен тип сигнали.

В Смолян магистрати, съдебни служители и граждани бяха изведени от Съдебната палата след получен по електронна поща сигнал за бомба. Заплахата е изпратена до Окръжния съд и Окръжната прокуратура и е втора поред за последните два дни. Според информация от съдебните власти, в днешното съобщение се казва: „С разрешението на Бог поставих бомба във вашия съд“, докато в сигнала от предходния ден е било използвано сходно послание с думите „С разрешението на Аллах“.

След проверка на полицията не са открити опасни предмети, а работата в съдебната палата беше възстановена.

Сигнал за поставено взривно устройство беше получен и в Съдебната палата в София. След постъпването му служители и посетители са били изведени от сградата, докато екипи на МВР извършват необходимите проверки.

Подобен сигнал е постъпил и в сградата на Община Благоевград. Там полицейски служители също извършиха оглед, но не се е наложила евакуация и работата на администрацията е продължила нормално.

За втори пореден ден сигнали за бомби са получени и в три обществени сгради в Ловеч. Заплашителни имейли са изпратени и до няколко институции в Шумен, съобщиха от областната дирекция на МВР.

В Плевен по електронна поща са постъпили четири съобщения за предполагаеми бомби в сградите на Общината, Съдебната палата, болница и дирекция „Социално подпомагане“. След извършените проверки от полицията не са открити опасни предмети, а сигналите са определени като непотвърдени. Работата на засегнатите институции не е била нарушена и те продължават да функционират в нормален режим.

В Стара Загора ситуацията доведе до временно затваряне на Съдебната палата. След получен по електронната поща на Окръжната прокуратура сигнал за поставено взривно устройство, в сградата беше извършена проверка от полицейски екипи.

До приключването на действията по сигнала всички институции, помещаващи се в Съдебната палата, преустановиха работа, а достъпът до сградата беше ограничен. Отложените съдебни заседания ще бъдат насрочени за нови дати, като страните по делата ще бъдат уведомени по установения ред.

Нови сигнали за поставени взривни устройства бяха получени във Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Заплашителни съобщения са изпратени до Общината и Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в морския град. Подобни сигнали са постъпили и в няколко лечебни заведения.

След получаването на съобщенията са предприети действия съгласно установените процедури за реакция при подобни случаи. Полицейски екипи извършват проверки на посочените обекти.

Към момента няма информация за открити взривни устройства. Работата по изясняване на сигналите продължава.

От полицията посочват, че във всички случаи се прилагат стандартните процедури за реакция при подобни сигнали, като се извършват проверки на сградите и оценка на риска. Няма информация за открити взривни устройства.