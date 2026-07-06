Редица сигнали за поставени взривни устройства бяха получени в различни институции в страната в понеделник сутринта. Заплахи по електронна поща са постъпили в съдебни палати, прокуратури, болници и държавни учреждения в Бургас, Разград, Плевен, Ловеч и Костинброд. Навсякъде са предприети стандартните мерки за сигурност - сградите са евакуирани, районите са отцепени, а полицейски екипи извършват проверки. Няма данни за открити взривни устройства, а институциите работят по установяване на източника на заплахите.

Бургас

Сигнал за поставено взривно устройство беше подаден в Съдебната палата в Бургас минути преди началото на делото срещу Никола Бургазлиев - мъжа, обвинен за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг миналото лято. Въпреки напрежението около сигнала, съдебният процес трябва да започне с разпити на ключови свидетели. Сред първите призовани са полицейски служители и част от пострадалите по делото. В резултат от извънредната ситуация началото му бе отложено с час, но в крайна сметка бе дадено. Екипите не са открили взривни устройства.

Година след тежкия инцидент в Слънчев бряг: Започва съдебният процес срещу Никола Бургазлиев

Съдебната палата е била евакуирана до уточняване на наличието на взривно устройство в сградата. Впоследствие стана ясно, че сигнали са изпратени и на имейли на Районните прокуратури в областта. Те гласят, че във всички съдебни палати в района има поставени взривни устройства.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

При катастрофата АТВ се вряза в пешеходци на тротоар в курорта, като сред пострадалите имаше и деца. Най-тежко ранена беше Христина, която почина след продължително лечение и престой в кома. Синът ѝ Марти, който днес е на пет години, продължава да се възстановява от преживяното.

Срещу Никола Бургазлиев е повдигнато обвинение за причиняване на смърт при пътнотранспортно произшествие. Според прокуратурата деянието е извършено след употреба на наркотични вещества и при условията на евентуален умисъл. Делото се следи с огромен обществен интерес заради тежките последици от инцидента.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

Разград

Серия заплахи за поставени взривни устройства, изпратени по електронна поща, предизвика проверки в редица институции в страната. Сред засегнатите е и Съдебната палата в Разград, където тази сутрин са получени съобщения за предполагаемо миниране на сградата.

По информация на полицията сигналите са постъпили около 9:30 часа на електронните адреси на Окръжния и Районния съд в града. Незабавно са предприети мерки за сигурност, районът е бил обезопасен, а компетентните служби са започнали проверки по установения ред.

По първоначални данни заплашителни имейли са изпратени и до други съдебни институции, прокуратури и лечебни заведения в различни части на страната. Това не е първият подобен случай през последните месеци. В началото на юни десетки училища в Разград, Русе и други градове получиха анонимни съобщения със сходно съдържание, което наложи проверки и временно прекъсване на учебния процес. Няма данни за реална опасност, а работата по установяване на подателите продължава.

Плевен

Съдебната палата в Плевен беше затворена до 13:00 часа днес след получен сигнал за поставено взривно устройство. Заплахата е изпратена по електронната поща на Окръжната прокуратура и Окръжния съд.

Незабавно са били евакуирани всички магистрати, съдебни служители и граждани, намиращи се в сградата. На място са предприети проверки от компетентните органи.

Ловеч

Сигнали за поставени бомби са получени в три институции в Ловеч - Съдебната палата, офис на Националната агенция за приходите, който се помещава в сградата на Областната администрация, както и в Общината.

По информация на Областната дирекция на МВР сигналите за съда и НАП са постъпили по електронна поща малко преди 10:00 часа. Служителите са евакуирани, а полицейски екипи извършват проверки на сградите.

От полицията уточняват, че след приключване на огледите ръководствата на институциите ще преценят дали работата им може да бъде възстановена.

Костинброд

Сигнал за поставено взривно устройство е постъпил и в Районната прокуратура в Костинброд.

Извършват се проверки по случая, като няма информация за открити опасни предмети. Властите работят по установяване на подателя на заплахите. В Костинброд прокуратурата и общината се помещават в една и съща сграда. Всички служители са евакуирани, съобщиха за NOVA от администрацията.

Хасково

Сигнали за взривни устройства са получени и в няколко институции в Хасково.

Снимка: Димитър Иванов, NOVA

Полиция влезе в сградите на Съдебната палата и Общината, където по протокол трябва да бъде извършена проверка, а през това време служителите да спрат работа. Сигналите са получени на имейлите на институциите.

Варна

Нови сигнали със заплахи бяха получени днес във Варна. Съобщения за предполагаеми взривни устройства са постъпили по електронната поща на две държавни институции - Областната администрация и Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите.

Първият сигнал е регистриран в 09:27 часа в Областна администрация - Варна. След извършена проверка на място не е установена реална опасност. По-късно, в 10:37 часа, подобно съобщение е получено и в ТД на НАП - Варна. Към момента компетентните служби продължават проверките по случая. Властите работят по установяване на произхода на изпратените електронни съобщения.

Казанлък

Снимка: Георги Манев, NOVA

Общинска администрация в Казанлък също бе евакуирана заради сигнал за бомба. Администрацията ще започне работа след края на проверките от полицията в 13:00 часа.

Добрич

Служителите на Община Добрич бяха евакуирани след получен сигнал за поставено взривно устройство в сградата. Информацията е постъпила чрез телефон 112 около 11:00 часа, след като е бил получен имейл със заплаха.

Достъпът до сградата беше временно ограничен, а администрацията преустанови работа до приключване на полицейската проверка. Очаква се обслужването на граждани да бъде възстановено след приключване на огледите.

Видин

Сигнал за бомба е получен и на официалната електронна поща на Окръжния съд във Видин. Заради заплахата сградата на Съдебната палата беше затворена за посетители.

Магистрати, съдебни служители и граждани са евакуирани, докато екипи на компетентните органи извършват проверка на място. От съда посочиха, че ще информират своевременно за възстановяването на нормалния режим на работа.

Велико Търново и Благоевград

Сигнали за поставени взривни устройства са подадени и в съдебните палати във Велико Търново и Благоевград. По случаите са предприети стандартните мерки за сигурност, като се извършват проверки от органите на реда.

Враца

Сигнал за бомба е подаден за поделението на Национална агенция по приходите във Враца.

Пазарджик

Проверяват сигнал за поставено взривно устройство в сградата на съда и в Пазарджик. Районът около съдебната палата е отцепен, а служителите са изведени извън сградата.

Други засегнати градове

Подобни сигнали бяха получени и в съдебните палати в Стара Загора, Ямбол, Смолян и Търговище.