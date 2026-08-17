Служители на РИОСВ – Монтана спасиха ранен щъркел. Птицата е открита на поляна в квартал „Пъстрина“.

„Щъркелът е със счупено крило и навехнат крак. Този е третият пострадал за последната седмица“, каза за NOVA директорът на РИОСВ Светослав Илиев.

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Птицата ще бъде транспортирана до Центъра за защита на животните в Стара Загора, където ще бъде лекувана.

Снимка: Биляна Борисова, NOVA

Експертите от екоинспекцията се надяват бързо да се възстанови и да успее да отлети навреме към топлите страни.