Шедьоври на импресионизма и постимпресионизма, оценени общо на близо половин милиард долара, отиват на търг, след като в продължение на десетилетия са били скрити от света в легендарна частна колекция в Южна Америка.

От аукционната къща „Сотбис“ (Sotheby's) съобщиха, че се очаква произведенията на Винсент ван Гог и Пол Сезан да подобрят досегашните рекорди за двамата художници по време на наддаването на 18 ноември в Ню Йорк. Ако това се случи, то ще бъде поредният знак, че в несигурни времена свръхбогатите колекционери на изкуство търсят стабилност и сигурност в класическите шедьоври, отбелязва агенцията.

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Картините са част от колекция, събирана приживе от покойната аржентинска меценатка Нели Ариета де Блакие и нейния съпруг – магната Карлос Педро Блакие, а сега се продават от техните деца.

Сред лотовете изпъкват пейзажът на Ван Гог „Цъфнали кестени“ (Chataigniers en fleurs), оценен на 180 милиона щатски долара.

Unveiled: A treasure from Van Gogh’s final days, not seen in public in over 60 years. ‘Châtaigniers en fleurs’ is the centerpiece of an unparalleled collection of Impressionist and Post-Impressionist masterpieces that will headline The New York Sales: https://t.co/47KVWjPy5D… pic.twitter.com/uycV32R3Jw — Sotheby's (@Sothebys) September 30, 2026

Сред картините е още и портретът „Арлекин“ (Arlequin) на Сезан, първоначално оценен на 120 милиона долара.

Van Gogh and Cézanne paintings not seen in decades could fetch $300 million total at auction. https://t.co/WBUHXombwv — CBS News (@CBSNews) September 30, 2026

Нито една от двете творби не е показвана пред публика от половин век насам.

Хелена Нюман, ръководител на отдела за импресионистично и модерно изкуство в „Сотбис“, сравни сбирката с „миниатюрен музей „Орсе“ – парижкият музей, който съхранява една от най-великите колекции на импресионизма и постимпресионизма в света.

„За повече от 30 години работа в „Сотбис“ никога не съм имала привилегията да се докосна до колекция от такъв мащаб и от такава класа“, каза тя. Нюман допълни, че платното на Ван Гог с цъфналите кестенови дървета улавя „експлозията от енергия и жизненост“, която художникът изпитва след изписването си от психиатричната клиника през май 1890 г. Само два месеца по-късно той слага край на живота си.

Vincent van Gogh, Cézanne paintings hidden for 50 years featured in $450M auction https://t.co/8SmwmpsG7S pic.twitter.com/y2CtblHQ5H — New York Post (@nypost) September 30, 2026

Портретът на Сезан е една от общо четирите картини, на които художникът е изобразил сина си, облечен като Арлекин. Останалите три платна се намират в големи световни музеи. Колекцията включва още парижки пейзажи на Клод Моне и Камий Писаро, картина с конни надбягвания на Едгар Дега и лодкари на Пиер-Огюст Реноар – всички оценени на десетки милиони долари.

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Експертът по изкуство Филип Хук, бивш водещ на търгове в „Сотбис“, коментира, че тази сбирка „наистина е легендарна“, тъй като собствениците никога не са давали картините за външни изложби. „Никой не знаеше с точност какво се крие в нея. Затова сегашното ѝ разкриване пред света е изключително вълнуващо събитие“, отбеляза Хук.

Той допълни, че създателите на колекцията са проявили изключителна проницателност, като са успели да съберат по едно емблематично произведение от всяко водещо име в импресионизма и постимпресионизма. Хук определи това постижение като изключително трудно, но реализирано с безупречен вкус и колосален успех.

Хелена Нюман прогнозира, че аукционът вероятно ще привлече вниманието на целия свят. Сред потенциалните купувачи се очаква да бъдат както американски технологични милиардери, така и финансово стабилни институции от Близкия изток, както и богати колекционери от Северна Америка, Европа и Азия.

„Във времена на сериозна макроикономическа и геополитическа несигурност се наблюдава завръщане към утвърденото и доказало се през годините изкуство, чието съвършенство е безспорно. Подобна импресионистична колекция с музейно качество е изключителна рядкост в наши дни", каза Нюман.

Редактор: Цветина Петрова