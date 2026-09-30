Тазгодишният септември е сравнително топъл и сравнително сух. Това сочи справка на Националния институт по метеорология и хидрология.

Средните месечни температури са между 15 и 22 градуса по Целзий, с отклонение от месечната норма между минус 1,0 и плюс 2,9 градуса. Най-високата измерена температура е 38,0 градуса на 2 септември в Раднево. Най-ниската минимална температура в станция в населено място е 0,9 градуса в Дупница на 24 септември, а най-ниската температура, измерена на планински връх, е минус 7,2 градуса на вр. Мусала на 23 септември. В София най-високата измерена температура е 33,2 градуса на 11 септември, а най-ниската - 4,1 градуса на 24 септември.

Месец юли е един от най-хладните за последните 20 години

Месечните суми на валежите са между 1% (Лом) и 112% (Стара Загора) от климатичната норма. Най-масови и обилни денонощни валежни количества са регистрирани на 13 и 14 септември. Най-голямото измерено 24-часово количество валеж е 59,5 мм в с. Фотиново, област Пазарджик, на 13 септември. В София месечната сума валеж е 7,9 мм, което е 15% от нормата, а максималният 24-часов валеж е 5,9 мм на 26 септември.

Опасни явления

Сухото и топло време и силните пориви на вятъра благоприятстват разрастването на няколко големи пожара, възникнали поради човешка небрежност.

На 1 септември пламва пожар на територията на Национален парк „Централен Балкан“, над с. Антон, Софийска област, в района на местността Сикириша. Гори високопланинска растителност, тревна и храстова, както и горски площи с бял бор. Поради труднодостъпния терен гасенето продължава повече от седмица.

Два пожара достигат до къщи в населени места - в с. Димовци, област Стара Загора, на 11 септември и в с. Михилци, област Пловдив, на 23 септември. В засегнатите райони се налага евакуация на хора, обявено е частично бедствено положение.

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Редактор: Ивета Костадинова