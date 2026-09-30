Правителството предлага пакет от нови данъчни мерки, за да свие бюджетния дефицит до 3 процента. „Не мисля, че всички тези мерки ще имат съществен ефект върху свръхдефицита, който беше натрупан поради постоянно разширяващите се социални разходи”, това коментира финансовият анализатор Преслав Райков в предаването „Здравей, България” по NOVA. Бившият социален министър Христина Христова се фокусира върху ползите от данъчните облекчения за родители. Същевременно преподавателят в Софийския университет професор Виктор Йоцов изрази мнение, че дефицитът е структурен и не може да се реши с еднократни налози върху бизнеса.

По повод темата за въвеждането на данък върху свръхпечалбите в банковия, застрахователния и енергийния сектор експертите изразиха загриженост за крайните потребители. „Проблемът е по-скоро, че ще се прехвърли бремето вече към потребителите, особено при банките – това ще се отрази в по-високи такси и лихви”, това обясни професор Виктор Йоцов. Според него използването на база от предходните пет години е спорно, тъй като този период включва COVID кризата и изкривява реалните данни за печалбите.

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Бившият социален министър Христина Христова защити идеята за по-голяма подкрепа за семействата с деца. Тя поясни, че се планира от данъчната основа за първо дете да се приспадат 6000 евро, а за три деца – 11 000 евро. „Целта е да остане повече разполагаем доход на семейството, за да може да подобрява живота си”, това заяви Христова. Относно административната реформа тя посочи, че се работи за свиване на апарата, но изрази загриженост за заплатите от 830 евро в някои социални агенции, където нови съкращения на доходите са невъзможни.

Преслав Райков настоя държавата да спре да се фокусира само върху разходите и да започне да мисли за генериране на приходи. „Трябва да се създават нови заводи и индустриални зони, а не само да се измислят нови нормативни актове за разпределяне на пари”, това подчерта той. По думите му облагането на печалбите е лош сигнал към пазара и може да се превърне в опасен прецедент, който да плаши инвеститорите в бъдеще.

Промени в данъците: Какви ще са ефектите за икономиката и джоба ни

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Редактор: Мария Барабашка