Кралят на Мароко Мохамед VI назначи Фатима Езахра Ел Мансури за първата жена министър-председател в историята на страната. Историческото решение идва, след като нейната дясноцентристка Партия за автентичност и модерност (ПАМ) спечели парламентарните избори миналата седмица.

Политическата сила получи 97 от общо 395 места в Камарата на представителите, изпреварвайки с 31 мандата втория в класирането. Вотът обаче беше белязан от най-ниската избирателна активност за последните две десетилетия.

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Тъй като не разполага с абсолютно мнозинство, 50-годишната Ел Мансури ще трябва да състави коалиционно правителство за петгодишния си мандат, макар че монархът запазва широки правомощия по ключовите политики. Тя има богат политически опит, като досега е била министър на жилищното строителство, а преди това стана и първата жена кмет на Маракеш. Нейната партия ПАМ е основана през 2008 г. от кралския съветник Фуад Али Ел Хима като противовес на ислямисткото движение в страната.

Новият кабинет ще трябва да се справи с редица неотложни проблеми, сред които безработицата, високите разходи за живот и социалните неравенства, които засягат най-вече младите хора. По време на кампанията си Ел Мансури заяви, че младежите преминават през криза, на която политиците трябва да дадат отговори. По думите ѝ целта е да им се върне надеждата не само чрез речи, а чрез конкретни решения.

Парламентарните избори се проведоха на фона на сериозно социално-икономическо недоволство. Само преди няколко седмици десетки хиляди млади марокански мигранти се насочиха към испанския анклав Сеута, а преди година протестно движение на поколението Z излезе по улиците с искания за по-добро здравеопазване и образование. За да се справи с кризата, партията на Ел Мансури обеща среден годишен икономически растеж от 5%, инфлация от 2% и създаването на поне един милион нови работни места.

На второ място на изборите се класира Националното обединение на независимите (RNI), което оглавяваше досегашната управляваща коалиция, печелейки 66 места. Дясната партия „Истиклял“ остана трета с 65 мандата. Значителен ръст отбеляза ислямистката опозиционна Партия на справедливостта и развитието (ПЙР), която получи 54 места, след като на предходните избори през 2021 г. имаше едва 13. Кампанията ѝ беше насочена основно към борбата с корупцията.

Лидерът на ислямистите и бивш премиер Абделила Бенкиран определи резултата на своята формация като победа. Той обаче категорично изключи възможността партията му да се присъедини към коалиция, оглавявана от победителите от ПАМ. Бенкиран заяви, че партията победител е била опетнена от измами, без обаче да представи подробности или доказателства в подкрепа на твърдението си.

Редактор: Мария Барабашка