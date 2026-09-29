След акцията на ДАНС и МВР край Калофер, при която беше задържан испански гражданин, представян като шаман, потърсихме отговор на въпроса кой контролира дейността на подобни общности у нас.

По закон Софийският градски съд е институцията, която дава официален статут на религиозните общности у нас. При тази процедура ключова е ролята на Дирекция „Вероизповедания” към Министерския съвет. Тя изготвя експертно становище дали дадена група отговаря на законовите изисквания и дали уставът ѝ не застрашава националната сигурност, здравето или правата на гражданите.

Към юни тази година в страната са регистрирани общо 252 религиозни институции. Някои организации обаче отдавна намират начин да заобикалят регулациите. Те се регистрират в Агенцията по вписванията като фондации или сдружения, представяйки дейността си като „културен обмен” или „личен развой”.

ДАНС разби секта, шаманът упоявал последователите

Най-лесният път за разпространение на сектите е чрез привидно законна дейност, смята д-р Станислава Бачева от Центъра за проучване на нови религиозни течения. По думите ѝ възможният начин за контрол е дали записаната дейност на организацията съответства на реално извършваната. „Тези организации вече прибягват към мимикрия. Маскират се под формата на обикновени сдружения, НПО-та, най-различни организации, в това число търговски”, каза д-р Бачева.

В отговор на запитване на NOVA от Дирекция „Вероизповедания” посочват, че регистрирането на духовни организации като сдружения или фондации ги поставя извън обхвата на Закона за вероизповеданията.

Разследват дали последователи на шамана от сектата край Калофер са прехвърляли коли и имущество

Преподавателят в Богословския факултет на Софийския университет проф. Клара Тонева отговори на въпроса съвременното общество ли създава почва за появата на псевдодуховните течения. „Човекът остава търсещ. Тоест – дори да се определя като невярващ, той има потребност да търси твореца и това се случва”, каза тя.

Търсенето на отговори в непознатото и липсата на достатъчно религиозно познание проправят пътя до окултните течения, допълва богословът. „Оттук идва склонността да припознаваме като правилно, мистично и вярно онова, което не е”, обясни проф. Тонева.

Криминален психолог обясни как действат групите, които манипулират съзнанието на хората

Психолози сочат, че хората често търсят утеха и разбиране в подобни групи. „Те си мислят, че това е мястото и човекът, който ще направи така че твоите семейни проблеми, или проблемите с партньора и децата ще изчезнат”, заяви криминалният психолог д-р Велина Димитрова.

Специалистите твърдят, че общностите са изградени около една централна фигура на гуруто, която има основната власт. „Има отчуждаване от приятели, семейство и установени вече контакти. Затова тези общества имат правила, съответно и санкции”, допълни д-р Димитрова.