Лидерът на ДПС Делян Пеевски поиска вътрешният министър Иван Демерджиев да бъде изслушан в Народното събрание по две отделни теми - твърденията за финансиране на негови полети със средства, свързани с обществени поръчки за мантинели, и въпросите около имущество, което според ДПС е притежавано или контролирано от Демерджиев и съпругата му чрез дружества. От парламентарната група на движението ще внесат две отделни предложения за изслушването на министъра.

Позицията на Пеевски идва след поредната размяна на обвинения между него и вътрешния министър. Лидерът на ДПС настоя всички обстоятелства около полетите му и обществените поръчки за мантинели да бъдат изяснени.

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„Иван Демерджиев се закани, че много скоро ще има отговори. Точно така, г-н Демерджиев! И аз това казвам - много скоро трябва да има отговори - цялата истина за моите полети, която е ясна и категорична. Цялата истина за мантинелите - кой, какво и с кого е правил, откраднал и злоупотребил“, заяви Пеевски.

Паралелно с това той отново постави въпроса за твърденията на ДПС, свързани с личните документи и имуществото на вътрешния министър. Пеевски заяви, че от движението са подали сигнали до прокуратурата преди месеци за 411 имота, които според тях са свързани с Демерджиев, и по които според тях „цари оглушителна тишина“.

Според Пеевски липсата на развитие по сигналите може да се обясни с „политически чадър или страх“. Той заяви, че институциите в една европейска демократична държава трябва да могат да работят независимо, без натиск, заплахи или използването им като средство за разправа с политически опоненти.

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Пеевски отправи и ново обвинение към вътрешния министър, като заяви, че Демерджиев е коментирал неофициално предполагаеми корупционни схеми, свързани с представители на ръководството на „Прогресивна България“. „Въпросът е дали ще има куража и доблестта да работи по тези сигнали, за да бъде разкрита цялата истина, или ще остане безопасен хартиен тигър“, заяви Пеевски.

Заради спора парламентарната група на ДПС ще поиска две изслушвания на вътрешния министър.

Първото предложение е Демерджиев да даде обяснения пред депутатите във връзка с досъдебното производство, по което според позицията на ДПС той е привлечен като обвиняем заради анекс към договора за изработване на българските лични документи.

От движението настояват изслушването да обхване и твърденията им за притежавани или контролирани от Демерджиев и съпругата му дружества, чрез които според ДПС те притежават общо 411 недвижими имота - седем апартамента и над 400 земеделски имота в Пловдивска област. Пеевски твърди, че общата им стойност е около 16,3 млн. лева и че по темата вече са изпратени сигнали до прокуратурата, по които според него няма развитие.

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Второто предложение на ДПС ще бъде за отделно изслушване на Демерджиев във връзка с данните, които самият вътрешен министър изнесе за обществени поръчки за монтиране на мантинели и предполагаемото насочване на част от средствата към плащания за полети на Делян Пеевски.

ДПС настоява министърът да представи информация за размера на разходите за тези полети, начина, по който са били фактурирани, лицата и дружествата, които са ги заплащали, както и данни за свързани с тях лица.

Конфликтът между Пеевски и Демерджиев се изостри през последните месеци покрай проверките на МВР за пътуванията на лидера на ДПС с частни самолети.

В началото на юли Демерджиев съобщи пред парламента данни за частни полети на Пеевски. Според представената тогава от министъра информация част от пътуванията са били заплащани от частни дружества или лица. ДПС оспори твърденията и заяви, че предоставена впоследствие справка на МВР доказва тезата на партията, че изнесените данни не отговарят на истината.

През септември спорът се разрасна след нови данни, представени от вътрешния министър. Демерджиев заяви, че разследване на МВР и службите е установило нарушения при обществени поръчки за доставка на мантинели. По думите му четири основни дружества са формирали своеобразен монопол, а договорите им са били индексирани с над 150 млн. евро.

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Според твърденията на Демерджиев част от средствата са преминавали през дружество, определено от разследващите като „касичка“. Министърът заяви, че от него са били платени 36 полета на Делян Пеевски на стойност над 5 млн. евро.

Пеевски категорично отхвърли обвиненията и заяви, че нито той, нито членове на семейството му имат отношение към фирмите, свързвани с поръчките за мантинели. Той настоя НАП да приключи проверката по случая и резултатите да бъдат оповестени публично.

На свой ред ДПС отправи обвинения към Демерджиев, включително във връзка с неговото имущество. Вътрешният министър отхвърли твърденията за неправомерно забогатяване и заяви, че притежаваното от него е придобито с доходи от дългогодишната му адвокатска практика. По думите му извършена данъчна ревизия е приключила без установени задължения и е проверила произхода на доходите и имуществото му.

Редактор: Цветина Петкова