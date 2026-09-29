България навлезе в предизборна кампания, а до избора на президентска двойка остава по-малко от месец. На фона на това правителството предложи политики по отношение на данъчните промени и производството и съхранението на ракия, които предизвикаха противоречиви реакции в обществото. В студиото на „Твоят ден“ журналистът и първи заместник главен редактор на „24 часа“ Юрий Велев, както и журналистите Александър Симов и Георги Марчев коментираха актуалните теми.

„В решението на Министерство на финансите по отношение на ракията си проличава традиционната слабост на това управление - когато се правят дадени политики, правителството не излиза да ги обясни добре и да каже всъщност какво се крие в същината на идеята“, коментира Юрий Велев.

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По думите на Георги Марчев темата за домашната ракия все още има място в обществения разговор.

„Не знам дали наистина домашната ракия все още е толкова разпространена, както преди 30 години, но преди недълго време по работен ангажимент се наложи да мина покрай един ракиен казан и мога да кажа, че беше пълно с хора и единствената възможност за запазване на час беше за след няколко седмици“, разказа Марчев.

Той коментира и възможните политически последствия от данъчните промени.

„Въпросът не е дали управляващите по този начин си предизвикват драма, която да се отрази на изборите, а колко още подобни ще си предизвикат до самия изборен ден. Дори предложението да не е точно такова, както е интерпретирано от някой политик, тази политика води до шум в системата и обществото“, заяви Марчев.

Александър Симов прогнозира, че темата може да измести останалите въпроси от президентската кампания.

„Можем да бъдем убедени, че в рамките на 5-6 дни всички останали теми от президентската кампания ще паднат. Това може да се окаже минус за управляващите, тъй като тяхната комуникационна политика е пълен кошмар. Тя е в състояние на тотална катастрофа“, каза Симов.

По думите му това може да се отрази и на самата президентска кампания, тъй като „друга тема в близките 5 дни няма да имаме“.

Според Георги Марчев проблемът не е задължително в липсата на опит у управляващите, а във факта, че управляващите са "укрилени" от възможността да имат пълно мнозинство и да имат самочувствието да предлагат по-смели закони.

„Ракията и крафт бирата е дълбока тема, културен сблъсък, като хорото и театъра. Именно затова Прогресивна България трябваше да си даде сметка. За такъв културен сблъсък трябва да се стъпва внимателно“, каза Велев.

Велев посочи, че с предстоящия бюджет управляващите трябва да излязат и да обяснят идеите си. „Предлага се бюджет и властта трябва да излезе и да разкаже идеите си. Вместо това на парче се изсипват новини за свръхпечалбата, за данък сгради, които не са особено приятни новини“, коментира той.

„Данъчните идеи и данъчният дебат са изключително важни. Политическия дебат в България, който ние водим постоянно по една или друга форма е от съществено значение. Не може властта да си позволява да го прави по този начин - на парче“, заяви Симов.

В разговора беше обсъдена и президентската кампания. Юрий Велев посочи три основни неизвестни преди изборите. По думите му първото неизвестно е колко души ще отидат до урните, второто - как ще гласуват избирателите на ГЕРБ и ДПС на втория тур, а третото - как ще гласува поколението Z.

Георги Марчев отбеляза, че все още има очаквания към Румен Радев, които могат да доведат до по-висока избирателна активност спрямо предходните избори.

„Чисто математически е много по-вероятно Гюров да отиде на балотаж, гледайки резултата от последните парламентарни избори и колко има градската десница“, заяви Симов.

Според Марчев начинът, по който кандидатите представят политиката си, също се променя.

„Начинът, по който продаваш политика, очевидно изисква вече да се превърнеш в инфлуенсър, който да съумява да събира гласове в социалните мрежи. Мисля, че опитите в България са в тази посока и то не на един кандидат“, каза журналистът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Георги Иванов