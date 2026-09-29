Снимка: iStock
Изстрели с пневматичен пистолет били произведени срещу двама души
18-годишен младеж е обвинен за закана с убийство на двама души. Разследването сочи, че той стрелял с пневматичен пистолет.
Случаят е от 27 септември. Около 18:55 часа в автобус, пътуващ между селата Войнеговци и Световрачане, младежът се заканил на мъж с думите: „Ей сега ще те гръмна“. След това насочил пневматичен пистолет към него и произвел изстрел.
Минути по-късно, на спирка в Световрачане, той се заканил и на жена, насочил пистолета и към нея и произвел изстрел.
„Ще те убия”: Обвиниха мъж за стрелба срещу съсед пред очите на 7-годишното му дете
По данни на прокуратурата двамата пострадали не са се познавали с обвиняемия преди нападенията.
По случая е образувано досъдебно производство. За престъплението законът предвижда наказание „лишаване от свобода“. Младежът е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в Софийския районен съд искане за постоянен арестРедактор: Дарина Методиева
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни