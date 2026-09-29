Снимка: ОДМВР-Ямбол
Антоанета Димитрова е напуснала работното си място вчера по обяд и беше в неизвестност до днес
Обявената за издирване 49-годишна жителка на Ямбол е намерена, съобщиха от ОДМВР-Ямбол, цитирани от кореспондента на БТА в Ямбол Севдалина Кръстева. Тя е открита в областния град, като към момента няма повече данни по случая.
По-рано днес по молба на близките РУ-Ямбол обяви, че се издирва Антоанета Георгиева Димитрова. Тя е беше в неизвестност от 28 септември, след като е напуснала работното си място по обяд.
Издирват 70-годишен мъж от село Елешница
Снимка: ОДМВР-Ямбол
От ОДМВР - Ямбол изказаха благодарност за съдействието по откриването на жената.Редактор: Георги Иванов
Източник: Севдалина Кръстева, кореспондент на БТА в Ямбол
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