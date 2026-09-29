Снимка: iStock
Бен Дансър започна своя танц на 22 септември
Нигерийски танцьор се опитва да танцува без прекъсване в продължение на седем дни, за да постави нов световен рекорд. Танцовият маратон започна миналия вторник, 22 септември.
Nigerian attempts to break world record by dancing non-stop for seven days - Crowds have gathered in Lagos to watch Ben Dancer, who says he will carry on dancing until Tuesday morning. Via @BBC:https://t.co/ViEtYheOwC— 🌊💙 Viking Resistance 💙🌊 (@BlueCrewViking) September 28, 2026
33-годишният Бенджамин Даниел, известен като Бен Дансър, се стреми да танцува 168 часа - 41 часа повече от настоящия рекорд за най-дълъг индивидуален танцов маратон.
Nigerian dancer Benjamin Daniel Gabriel is trying to dance for 168 hours straight.— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 28, 2026
He’s taking on the seven-day challenge in Lagos in a bid to set a Guinness World Record and put African dance on the global stage. pic.twitter.com/BX8pwfU1of
През последните дни млади хора се събираха, за да го аплодират в парка „Фрийдъм“ в Лагос. Те дори танцуваха с него зад бариерите.
Джуниер Босила Баня – легендата на брейк танците превръща предизвикателствата в сила
Настоящият рекорд е 127 часа, поставен от индийската танцьорка Срушти Судхир Джагтап през 2023 г., когато е била на 16 години. Нейното изпълнение се фокусира главно върху катхак, една от основните класически танцови форми в Индия.Редактор: Цветина Петрова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни