Бен Дансър започна своя танц на 22 септември

Нигерийски танцьор се опитва да танцува без прекъсване в продължение на седем дни, за да постави нов световен рекорд. Танцовият маратон започна миналия вторник, 22 септември.

33-годишният Бенджамин Даниел, известен като Бен Дансър, се стреми да танцува 168 часа - 41 часа повече от настоящия рекорд за най-дълъг индивидуален танцов маратон.

През последните дни млади хора се събираха, за да го аплодират в парка „Фрийдъм“ в Лагос. Те дори танцуваха с него зад бариерите.

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Настоящият рекорд е 127 часа, поставен от индийската танцьорка Срушти Судхир Джагтап през 2023 г., когато е била на 16 години. Нейното изпълнение се фокусира главно върху катхак, една от основните класически танцови форми в Индия.

Редактор: Цветина Петрова
Източник: БГНЕС

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