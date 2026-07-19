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Разказва "Дойче Веле"
Брейк танцът е повече от движение под ритъма на музиката. За някои той е начин да изразят себе си, да преодолеят трудностите и да открият собствената си сила. Такъв е пътят на Джуниер Босила Баня – човекът, който превръща личните си предизвикателства в вдъхновение за милиони.
Познат като Би Бой Джуниер, той се превръща в един от най-разпознаваемите брейк танцьори на Франция и достига до върха на световната сцена, печелейки две световни титли.
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Повече гледайте в репортажа на "Дойче Веле".Редактор: Ивайла Маринова
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