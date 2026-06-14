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Репортаж на "Дойче веле"
В репортажа на „Дойче Веле” предстои за разказ за жителите на малко селце в мексиканската джунгла, които са открили своята страст в спорта. Жени домакини са създали собствен отбор по софтбол и всеки ден излизат на игрището не за слава и награди, а заради радостта от играта и усещането за общност.
Една вдъхновяваща история за това как спортът носи щастие, сплотява хората и променя живота им.
Ахилесовото сухожилие – ключът към движението и чест обект на травми
Отборът се движи от стотици жени, които се грижат за домакинствата си.
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