Ахилесовото сухожилие е най-дебелото и здраво сухожилие в човешкото тяло, но въпреки това остава едно от най-уязвимите на наранявания. В репортаж на "Дойче веле" специалисти обясняват, че то играе ключова роля при ходене, бягане и скачане, като съхранява и освобождава енергия подобно на пружина.

Експертите подчертават, че редовните упражнения за баланс, координация и укрепване на мускулите около глезена са сред най-добрите начини за предпазване от травми. Особено полезни са упражненията за стоене на един крак, които могат лесно да се изпълняват и у дома.

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Според физиотерапевти спортове като футбол, тенис и хандбал крият по-висок риск от контузии на глезена заради резките промени в посоката на движение.

Специалистите напомнят, че сухожилията се възстановяват по-бавно от други тъкани и затова профилактиката и правилната тренировка са от съществено значение за поддържането на активен и здравословен начин на живот.

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