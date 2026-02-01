Травмите са втората водеща причина за хоспитализация на деца до 15-годишна възраст, сочат данни на Световната здравна организация. Темата за рисковете през зимния сезон и повишения детски травматизъм беше във фокуса на предаването „Пулс“, където гостува ортопедът от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ д-р Явор Пукалски.

По думите на д-р Пукалски зимата е сезон с отчетлив ръст на травматизма при подрастващите. Най-честите инциденти са свързани със зимни спортове, заледени настилки и резки промени във времето. Макар традиционно да се смята, че студените месеци са по-рискови за възрастните заради остеопорозата, при децата също се наблюдава ясно изразен пик на фрактури и травми.

В момента в клиниката се лекуват както деца с по-леки травми, получени по време на игра, така и пациенти със сложни и комплексни фрактури. Особено тревожна тенденция през последните седмици е увеличеният брой на застарели или неправилно лекувани счупвания, което специалистът обяснява с ограничения достъп до медицинска помощ по време на празниците, особено в по-малките населени места.

Едно на пръв поглед безобидно подхлъзване може да доведе до широк спектър от наранявания – от обикновено натъртване до тежки раздробени фрактури. Рискът нараства с възрастта и теглото на детето, както и с енергията на травмата, особено при падане от височина. Затова ортопедите съветват родителите при всяко съмнение да търсят медицинска помощ.

Д-р Пукалски обясни, че изкълчването често е по-болезнено от счупването, тъй като представлява разкъсване на ставната капсула и изместване на костта. За разлика от него, навяхването е разтягане на връзките без излизане на костта от ставата и протича с по-лека симптоматика. Силната и продължителна болка, деформацията, силният оток, кръвонасяданията и щаденето на крайника са сигнали, които не бива да се пренебрегват.

Колкото по-рано се предприемат адекватни мерки, толкова по-бързо и по-успешно е възстановяването. В първите часове след травма най-препоръчително е поставянето на студен компрес, като ледът трябва да се прилага индиректно – увит в кърпа. Студът ограничава отока и облекчава болката. Специалистът категорично отхвърли използването на народни „лекове“ като лук, зелеви листа или други неподходящи средства.

Ски и сноубордът крият различни рискове. При скиорите по-често се засягат подбедрицата и глезенът, особено в областта на ски обувката, докато при сноубордистите – най-вече начинаещите – най-уязвими са китките и предмишниците заради рефлекса да се подпрат с ръце при падане.

Д-р Пукалски обърна внимание и на инициативата „Пирогов – Академия за родители“ и събитието „Първа помощ за малките герои“, в рамките на които се дават практически съвети за превенция и адекватна реакция при детски травми. Информация за инициативата е достъпна на сайта на болницата.