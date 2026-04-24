На 22 април в УМБАЛ „Свети Георги“, гр. Пловдив е идентифициран потенциален донор – жена на 48 години. Процесът по установяване на мозъчната смърт и подготовката за донорство са реализирани от екип на лечебното заведение с координатори д-р Емил Митковски.и д-р Даниел Василев.

На 23 април е извършена експлантацията на органите от екипи на УМБАЛ „Александровска“ и на Военномедицинска академия в София. След подбор между потенциалните реципиенти екип на ВМА с ръководител проф. д-р Никола Владов извърши успешна трансплантация на черен дроб на жена на 31 г. В УМБАЛ „Александровска“ екип с ръководител д-р Александър Тимев реализира две бъбречни трансплантации на мъже на 52 и на 54 години, които получиха своя втори шанс за живот.

Министерство на здравеопазването, Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и екипите на болниците изразяват своята дълбока признателност към близките на донора за проявената човечност и сила да дарят живот в момент на тежка загуба, превръщайки болката в надежда.

