59-годишен мъж пострада при инцидент с котел на пелети в мандра в село Костенковци, общ. Габрово. Инцидентът е от петък.

Мъжът е получил изгаряния и травми по лицето, главата и горните крайници. Той е с опасност за живота. Пострадалият е откаран в МБАЛ – Габрово, а впоследствие транспортиран в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ София.

Извършен е оглед на местопроизшествието. Образувано е досъдебно производство.

