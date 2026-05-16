Той е получил изгаряния по крайниците и лицето
59-годишен мъж пострада при инцидент с котел на пелети в мандра в село Костенковци, общ. Габрово. Инцидентът е от петък.
Мъжът е получил изгаряния и травми по лицето, главата и горните крайници. Той е с опасност за живота. Пострадалият е откаран в МБАЛ – Габрово, а впоследствие транспортиран в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ София.
Извършен е оглед на местопроизшествието. Образувано е досъдебно производство.
