Снимка: Стопкадър
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Там ни отвеждат Николай Василковски и Explorers Club Bulgaria
Тази седмица в рубриката "Непознатите земи" Николай Василковски ни повежда на ароматна разходка из кухнята и традициите на Тайван.
Цветни фенери, издигащи се благодарение на огъня и топлия въздух, могат да се видят в много райони на Тайван. Навсякъде те са изписани с послания и пожелания. Назад във времето китайците създават летящите фенери като сигнали при битка. В Тайван по-късно през годините по този начин селата са давали знак при мародерски набези.
В бившия въгледобивен район „Пингси”, източно от Тайпе, небето буквално гори в цветовете на дъгата. Казват, че месечно туристите рисуват и пускат над 30 000 цветни фенера.
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Проф. Климент Найденов от геолого-географския факултет на Софийския университет се опитва да разгадае посланията, с които старото познато летателно съоръжение се изпраща към звездите. „Различните цветове означават различно послание. Червеното е за здраве, жълтото е за пари, а синьото – за кариера. Розовото е за щастие и имате зелено за успех”, казва той.
Пълните епизоди от „Непознатите земи” - рубриката на NOVA в партньорство с Explorers Club Bulgaria, очаквайте всяка неделя в „Събуди се”.
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