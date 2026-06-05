Тази седмица в рубриката "Непознатите земи" Николай Василковски ни повежда на ароматна разходка из кухнята и традициите на Тайван.

Цветни фенери, издигащи се благодарение на огъня и топлия въздух, могат да се видят в много райони на Тайван. Навсякъде те са изписани с послания и пожелания. Назад във времето китайците създават летящите фенери като сигнали при битка. В Тайван по-късно през годините по този начин селата са давали знак при мародерски набези.

В бившия въгледобивен район „Пингси”, източно от Тайпе, небето буквално гори в цветовете на дъгата. Казват, че месечно туристите рисуват и пускат над 30 000 цветни фенера.

Марсиански пейзажи и зелени вулкани: Експедиция в сърцето на Тайван (ВИДЕО)

Проф. Климент Найденов от геолого-географския факултет на Софийския университет се опитва да разгадае посланията, с които старото познато летателно съоръжение се изпраща към звездите. „Различните цветове означават различно послание. Червеното е за здраве, жълтото е за пари, а синьото – за кариера. Розовото е за щастие и имате зелено за успех”, казва той.

Пълните епизоди от „Непознатите земи” - рубриката на NOVA в партньорство с Explorers Club Bulgaria, очаквайте всяка неделя в „Събуди се”.