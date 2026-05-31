Пред нас е един различен свят. Когато тръгваш за Тайван, очакваш огромните шумни булеварди, тълпите от народ, претъпканите малки улички с пазари, където човек може да намери всичко. И това наистина е така – на територия 3 пъти по-малка от България живеят 23 милиона души.

Островът обаче крие несравними по красота природни чудеса. Със своя влажен климат и почти целогодишно усещане за пролет този тропически рай съчетава разчупено живописно крайбрежие, издигащи се на 4 километра в небето планински масиви, дълбоки каньони и долини, покрити с гъста гора.

"Непознатите земи": "Извънземните" природни чудеса на Тайван

С „Explorers Club България” се отправяме на експедиция в разноликата мозайка от геоложки феномени в периферията на Тихоокеанския огнен пръстен. По северното крайбрежие на Тайван има едно място, което почти няма аналог по света. Скалните гъби близо до Кърджали са такъв продукт на хилядолетната ерозия, но тук извънземните форми са пръснати на голяма площ по продължението на 1700-метровия Дяволски нос. „Свещта”, „Главата на царицата” и „Обувката на феята” – така местните хора назад в годините са нарекли някои от пясъчните фигури.

Мястото е изключително специално и интересно по няколко причини. Този релеф постоянно се променя под влиянието на ерозията, което означава, че пейзажът може никога повече да не изглежда по същия начин. Освен това, ако търсим на Земята пейзаж, доста близък до марсианския, това определено е мястото.

Геопаркът „Йелиу” е оформил днешния си облик в продължение на стотици милиони години при сблъсъка на планетарните тектонски плочи и последвалата ерозия. Доц. д-р Димитър Желев е сред учените на Геолого-географския факултет на Софийския университет, дошли за поредица теренни изследвания.

„От една страна имаме вулканичен масив, който е издигнал тези утайки от пясъчници, натрупвали се милиони години. С течение на времето силата на морската вода, на вятъра, на тайфуните са оформили тези причудливи форми. Виждаме същата ситуация, която в България е факт в Източните Родопи”, коментира доц. Желев. По думите му това е много динамична геосистема и всяка година пейзажът се променя. „Някои от тези гъби ще изчезнат, но ще се появят нови”, допълни той.

Бурното геоложко минало по тези географски ширини е издигнало Тайван като четвъртия най-висок остров на планетата. Честите валежи в тази част на Азия пълнят над 100 реки. В това море от планини земните сили са изваяли страховити каньони като „Тароко”. 19-километровата клисура по поречието на река Ливу е най-големият мраморен каньон в света.

За разлика от България, където годишно падат около 600 литра дъжд на квадратен метър, в Тайван това количество е 4 пъти повече. Една от най-влажните точки на острова е националният парк „Янгмингшан”. В 190 дни от годината тук вали дъжд, а сумарният валеж достига над 4000 литра на квадратен метър.

Преди време са наричали Янгмингшан „зелената планина”, защото всичко е почти постоянно зелено. Районът е популярна атракция, най-малкото защото се намира само на половин до един час от центъра на Тайпе. Ослепително зелените простори привличат постоянно туристи от цял свят, както и жители на столицата, уморени от шума. Изкачването на 1120 метра надморско равнище разкрива една от най-запомнящите се гледки към големия град.

Зелената планина обаче е жива, а разходката нагоре минава по туловището на активен вулкан.

„До 2017 година местните власти не са подозирали, че има активен вулкан съвсем наблизо, докато не намират магмени полета. Вече няколко години градът зад нас очаква изригването на този вулкан, което най-вероятно ще се случи”, коментира проф. Климент Найденов, декан на Геолого-географския факултет. Той обясни, че благодарение на вулканичната дейност там има много геотермални извори, включително соленоводен, което е рядкост в световен мащаб.

Следващата спирка е Нефритената планина – единственото място в Тайван, където в по-студената част на годината се задържа сняг. Именно отблясъците от бялата шапка дават популярното име на този внушителен масив, чийто първенец се извисява на 3952 метра в небето.

С изследователите на „Explorers Club България” поемаме на изтощителна експедиция към легендарния връх Ю Шан. В по-голямата си част 13-километровата пътека плавно криволичи по склоновете над река Кишан.

„Тайван се намира на Тропика на Рака. Географското положение и разнообразието от растителни и животински видове правят острова мечтано място за всеки пътешественик”, споделя Кристиан Кирилов от СУ.

Разстоянието се изминава за няколко часа, но ходенето може да продължи и почти цял ден, ако човек настина се полюбува на тропическия горски рай. Времето постоянно се променя, а това прави прехода още по-интересен. След излелия се дъжд веднага се вдига мъгла, която обгръща горската пътека в тайнственост. „Валя ни дъжд, пече ни слънце. Сега ставаме свидетели на разкъсването на облачността и проясняването към едни феноменални гледки”, допълва Кирилов.

Д-р Надежда Жечкова признава, че се е колебаела много дали да се качи, но я е привлякъл фактът, че този връх е много специален за местните племена и е част от тяхната митология. „Това е върхът, който е връзка между земния и небесния свят. И там се намира една стълба, по която само избрани могат да се качат”, разказва тя.

Когато човек стъпи на височина над 3000 метра, дишането става по-трудно. По маршрута, малко преди върха, е разположена хижа „Пайун Лодж”, където повечето туристи прекарват нощта за аклиматизация.

Топлата храна и почивката след уморителното ходене дават сила за продължаване призори нагоре. Планинският заслон е на 3400 метра надморска височина, а с челници за светлина до върха се изкачват още 500 метра. На покрива на планината обаче обстановката е неприветлива – гъста мъгла скрива опасните камъни, а духащият вятър на моменти заплашва да събори катерачите. Гъстата, почти непрогледна слоеста облачност покрива всички красоти на живописния масив.

„Това е изпитание за тялото, за духа, тъй като се борим с дефицита на кислород. Но когато човек има амбицията и желанието – постига нещата. Въпреки дъжда и мъглата, видяхме величието на тази така впечатляваща точка от Тайван”, заключи доц. д-р Димитър Желев.

Тайван остава един интересен свят. На границата на тропика и субтропика, в прегръдката на огнения пръстен, под напора на зловещите тайфуни, природата е създала невероятен спектакъл от геоложки чудеса. От дълбока древност островът съкровено пази драматична история, колоритен бит и традиции – дадености, които привличат близо 10 милиона туристи годишно.

