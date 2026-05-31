Днес православната църква отбелязва Петдесетница. Празникът носи това име, защото събитието се е случило в деня на едноименния старозаветен празник.

Новозаветната Петдесетница е денят, в който на повярвалите в Христос бил дарен Светият Дух, слязъл над апостолите във вид на огнени езици. Веднага божественият огън пламнал в душите им и, изпълнени с благодат, те започнали да прославят величието на Бога, като заговорили на различни, непознати за тях дотогава чужди езици. Това им дало бодрост, сила и мъжество да отидат по всички краища на света, за да проповядват Евангелието и с готовност да отдадат живота си за Христовата вяра.

Тогава свети апостол Петър произнесъл първата си пламенна проповед. Словата му проникнали дълбоко в сърцата на слушащите го и в този ден мнозина приели вярата в Христа, кръстили се и се присъединили към първата християнска общност.

След това апостолите постановили християните да възпоменават това велико събитие – слизането на Светия Дух – всяка година на този ден. От древни времена Петдесетница се смята за рожден ден на Христовата църква, в която во веки обитава Божествената благодат.

