В последния ден на май започва пореден динамичен период с висок риск от опасни метеорологични явления. Преди обяд ще е преобладаващо слънчево. Дневните температури ще достигнат своя максимум при стойности в интервала 25-30 градуса.

До вечерта на много места в страната ще има условия за кратки, пролетно-летни валежи. В Централна, Южна и Източна България обаче процесите ще са с временно интензивен дъжд, гръмотевична активност и потенциал за градушка.

Метеорологичното лято започва с горещини, но и с гръмотевични бури

Началото на юни е старт и на метеорологичното лято (астрономическото започва на 21 юни). В началото на сезона времето ще е неустойчиво. Всеки от дните до края на първата юнска седмица ще е с условия за летни бури. Явленията по-често ще са локални, с гръмотевични процеси, интензивен дъжд и риск от градушка. Дневните температури ще са без сериозни колебания, като най-често в топлите часове ще достигат между 27 и 32 градуса.

Ранните прогнози за юни са за по-чести валежни обстановки в първата половина на месеца. Локално ще се развиват опасни летни градоносни бури. Равносметката за месеца ще е валеж около и над нормите. Температурите ще се движат малко над обичайните за сезона нива, като в повечето дни в топлата част на денонощието пиковете ще са от 27 докъм 32-33 градуса.

