От отдел “Закрила на детето” във Варна проучват възможността близки и роднини да поемат грижите както за двете деца, така и за по-малката им сестра. Трите деца бяха изведени от дома си в сряда и към момента се намират в Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни.

Припомняме, че във вторник сутринта майка им подаде сигнал в полицията, че по-голямото момиче и момчето липсват от обяд на 24-ти май. На следващата сутрин те бяха открити в изоставен строеж.

Откриха издирваните във Варна деца на изоставен строеж, разследват майка им за неполагане на грижи

Според източници на NOVA 12-годишната Катерина и 11-годишният Кирил и преди са бягали от дома си, но бързо са намирани от органите на реда.